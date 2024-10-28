議員陳麗娜批大同醫院案索資被草草了事 高雄市衛生局：拒絕扭曲與抹黑

議員陳麗娜不滿向衛生局要求高醫經營大同醫院優先續約評鑑結果報告書，只拿到1張A4紙草草了事。（國民黨高雄市黨部提供）

2024/10/28 16:54

〔記者許麗娟／高雄報導〕國民黨高雄多位市議員今（28）日召開記者會指陳其邁領導的市府黑箱，連議員的索資都可以提供造假資料，其中陳麗娜砲口對準衛生局，指要求高醫經營大同醫院優先續約評鑑結果報告書，只拿到1張A4紙草草了事。衛生局反駁，拒絕陳麗娜議員「一再混淆扭曲與抹黑」，絕對依法配合議員索資問政。

議員陳麗娜怒轟，陳其邁市府是最扯的團隊，每次索資都給無效資料，她要求高醫經營大同醫院優先續約評鑑結果報告書，拿到的只是一張A4紙就草草了事，另外關於台灣促參公司辦理ROT案評估的服務建議書，以及履約期中、期末報告花了700多萬，竟然只有17頁的報告。她質疑一家醫院林林總總花了700多萬評估卻只有1人公司在操作，而不讓議員監督或用裝死擺爛的方式規避，令人質疑有沒有違法或做假資料。

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對此，高雄市衛生局回應，陳麗娜於9月27日以傳真函請衛生局提供「112年高雄醫學院經營大同醫院優先續約評鑑結果報告書」，經查本案係依「高雄市立大同醫院委託經營暨整建計畫契約」規定之優先定約考評辦法，據以召開考評委員會進行評分，「無議員指稱之評鑑結果報告書」。

衛生局表示，陳麗娜再於9月27日請衛生局提供「台灣促參顧問公司的履約報告書」，已提供112年4月至113年8月履約工作報告書，目前本案尚在履約中，反指陳麗娜混淆大同醫院「優先議約審議」與「促參案成果評估」。

衛生局說明，「高雄市立大同醫院優先定約前置作業計畫」案，於112年4月「公開招標評選」、委由台灣促參顧問有限公司辦理，主要工作內容為規劃優先定約營運條件等條件，其公司成員包含律師、會計師等專業人員組成，絕無陳麗娜所稱一人公司、一人操作之情事，議員指稱實為不實「抹黑」。

衛生局並反批陳麗娜於大同醫院案議約階段多次以「落選廠商」立場，多次公開扭曲混淆抹黑，衛生局已多次公開對外說明，呼籲不宜「借外力以錯誤資料干擾進行中程序」實不可取。

衛生局強調，同仁以市民權益與健康為第一優先，依法依規盡心盡力執行業務，若有任何違法違規事證，歡迎具證檢舉啟動政風或相關調查機制，而非一再以錯誤資訊故意抹黑影射，抹煞同仁努力。

高雄市衛生局發聲明指出，拒絕議員陳麗娜一再混淆扭曲與抹黑，絕對依法配合議員索資問政。 （記者許麗娟攝）

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