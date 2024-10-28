點名侯市府「5大跳票社福政策」 陳乃瑜酸政見只在夢中相見

陳乃瑜質詢市長侯友宜。（記者董冠怡攝）

2024/10/28 16:59

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市政總質詢持續進行中，市議會民進黨團書記長陳乃瑜今天點名「5大跳票社福政策」，包括設立長照處；廣布長照機構；營造失智友善城市，但失智據點不足；銀髮俱樂部進駐公寓大廈、長者保真牙；建立友善兒少城市，但兒少性剝削案比例上升，嘲諷侯市府提出的政見「只能在夢中相見」。市長侯友宜澄清沒有跳票。

陳乃瑜表示，侯友宜兩年前就提到長照處，至今只聞樓梯響、不見人下樓，而且涉及長照服務的住宿型長照機構、老人機構、護理之家、精神康復之家、高齡及長期照顧科、老人福利科，分散於市府社會局、衛生局，管理需權責分明。

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侯友宜提到，當時是在研究，當長者人口數多到達至超高齡社會（65歲以上占比達2成）的門檻，組織改造上如何精進，也會做好詳細評估和盤點，強調已跟衛生局、社會局多次開會討論，給予長者實際照顧。

陳乃瑜指出，侯友宜先前承諾長照機構床數倍增至2萬床，相較於2年前，實際上不增反減，2022年210家可供1萬183人入住、2024年208家可供1萬39人入住。此外，全市約有6萬名失智人口，失智據點卻僅63個，量能明顯不足。

社會局說明，「長期照顧服務法」自2017年施行後，養護型老人福利機構已不得再設置，現今陸續籌備設置住宿式長照機構，持續增加服務床數；包含老人福利機構、護理之家等在內，住宿型長照機構床位數目前已有2萬939床，民間申請籌設中者可供2858床，若全部核准設立，總計將增至2萬3797床。

衛生局提到，市內13家醫院建置失智共照中心、另有63個失智據點，均為全國前段班，近2年廣邀公私部門如社區藥局、銀行、商家、公寓大廈管理委員會等參與衛教，有3271家成為失智守護站，全國最多。

陳乃瑜提及，銀髮俱樂部進駐公寓大廈成效也不彰，目前看到的以協會、鄰里類為主，希望能夠多多走入社區，以及擴大補助免費裝假牙政策（現行補助年滿55歲以上原住民或60歲以上列冊低收入戶、55歲以上原住民或65歲以上中低收入戶等對象）。

社會局表示，新北市有補助里辦公處、社區發展協會、民間團體與公寓大廈管委會等辦理銀髮俱樂部，全市1032里已有1196處，里里皆設置；輔導具服務能量的銀髮俱樂部，升級為社區照顧關懷據點，提供關懷訪視、電話問安、共餐與健康促進等服務，累計佈建604處；推動補助公寓大廈辦理銀髮俱樂部先修班計畫，每年補助2萬元辦理8堂課，65歲以上長者住戶達10人即可開班，迄今共計補助364案。

衛生局長陳潤秋回應，衛福部2021年至2023年「我國成年及老年人口腔健康調查計畫成果報告」數據，相較新北市長者健康檢查資料，在長者全口無牙率、自然齒平均數、超過20顆牙齒的長者比例，3項皆優於全國。

衛生局補充，新北市長者全口無牙率0.94%（台北地區1.0-1.9%、全國11.4%）、自然齒平均數20.53顆（全國19.77顆）、超過20顆牙齒的長者比例64.9%（全國63.4%）；衛福部去年也採用新北市塗氟政策並擴至全國長者，顯示效果卓然有成。

陳乃瑜說，市長常說「性剝削零容忍」，但近3年相關兒少案件成長7成達1831件。侯友宜回應，從教育宣導做起，鼓勵民眾通報；教育局補充，除了跨機關合作協助兒童提升自我保護意識及預防措施，也強化兒少性影響相關防制作為並落實親師生宣導，同時呼籲若發現疑有「兒少性剝削」相關情事，儘速向iWIN網路內容防護機構、撥打110檢舉或113尋求協助。

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