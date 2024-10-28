累計加班逾75萬小時 新北公務員離職人數創新高

新北市議會總質詢，議員指新北市府公務員離職人數創下史上新高368人。（記者賴筱桐攝）

2024/10/28 16:17

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市人口數403萬居全國之冠，公務員壓力沉重，市議員黃淑君今天質詢表示，新北市政府所屬機關今年離職人數與預算員額缺額人數分別創下史上最高的368人、309人，且今年1到9月市府機關人員加班時數累計高達75萬2178小時，她批評市長侯友宜正在推動「公務員毀滅工程」。侯表示，將請人事單位評估，提升市府員工福利。

黃淑君指出，今年截至9月，累計新北市政府離職人數高達368人，其中最高的前5名局處分別為衛生局29人、財政局稅捐處26人、環保局21人、社會局13人、教育局12人，總計新北市1級機關職員缺額共有309人，缺額前5名局處分別為工務局59人、衛生局42人、水利局40人、環保局19人及財政局16人。

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此外，新北市政府1、2級機關人員今年1到9月的累計加班時數高達75萬2178小時，人均加班時數前5名局處分別是水利局高灘處24.32小時、農業局漁管處21.95小時、農業局動保處20.78小時、交通局20.61小時、農業局20小時。

黃淑君表示，中央補助地方人力經費，結果新北市衛生局企劃型人力缺額高達294人、社會局高達213人，連中央補助也無法解決新北的人力缺口，公務人員不斷過勞，引發「逃亡潮」或「跳船潮」，要求市府積極檢討，減輕第一線公務員壓力，並提升福利。

侯友宜回應，新北市府的同仁夠辛苦了，經常加班，而公務員離職率高的趨勢是全國一致，很多人升官到職等較高的中央部會，他也希望更多優秀人才留在新北市，如果同仁能夠升官，他也給予祝福和加油打氣。

針對提升公務員福利，侯友宜說，這是好的方向，將請人事單位評估，為市府同仁多做一些事情。

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