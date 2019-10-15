放韓假》韓辦：不利用市府行政資源行選舉之實

2019-10-15 12:13

〔記者施曉光／台北報導〕高雄市長韓國瑜明起向高雄市府請假，並將以國民黨總統參選人身份展開一系列全台「土地學習傾聽之旅」，韓國瑜競選辦公室強調，韓國瑜一心熱愛中華民國，為了中華民國，不惜粉身碎骨，對於台灣2358萬同胞的未來，以及對高雄市民的責任，絕對奮戰到底，為了不利用市府的行政資源來行選舉之實，這是在依法情況下按照程序請假。

韓辦指出，韓國瑜在請假之後，將展開全台環島的改變之旅，其中涵括了關懷、學習與傾聽三大面向，關懷弱勢族群、產業創新學習、傾聽基層民意，藉由拜訪全國各地的新朋舊友，匯聚台澎金馬的正能量與新動力，並將之轉化為改變中華民國的政見與力量，希望能夠帶領國家再次的向上提升。

韓辦表示，韓國瑜去年當選高雄市長後，一上任就必須面對3300億負債與發展停滯不前的港都，儘管市府團隊全力以赴，讓市民在短時間內，就對路平、治水成效有感，但韓國瑜也發現，中央無法行政中立，因為黨派不同就不給高雄補助、政策刁難，加上民進黨執政三年多「失政」不斷，不論是兩岸關係日漸緊張、無力阻擋雪崩式斷交、縱容肥貓寄生國企、用全民納稅錢搞酬庸等等，恣意妄為的行徑，造成全國人民人心惶惶，青年對未來更加惶恐無助，也讓「亡國感」一詞開始瀰漫社會。

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