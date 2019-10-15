韓陣營再下戰帖要求辯論 時地形式任由小英挑

2019-10-15 11:12

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨總統參選人韓國瑜日前向對手蔡英文總統下戰帖，要求就兩岸政策進行辯論，遭蔡英文冷回「急什麼」，韓國瑜國政顧問團總召張善政今日表示，雖然正式候選人登記後會有辯論會，但韓陣營國政顧問團認為場次太少，時間太短，難以聚焦，而且交鋒不足，因此希望就兩岸、國防、能源及長照醫療等議題，與蔡英文一項一項來辯論。

張善政說，希望蔡英文是有勇氣接受辯論的候選人，因為這才是對自己執政信心的證明，呼籲雙方就以兩岸政策辯論做為開啟台灣選舉新氣象的序曲，「時間、地點、形式都由你們選，但一定要愈快愈好，因為人民沒有時間再等了。」

張善政認為，在全球選舉大多淪為口水戰的時刻，這是兩人共同提升台灣選舉的契機，不僅可以讓中國大陸民眾看到台灣民主的品質，也可以讓全世界看到台灣的進步，這才是台灣之光。

他表示，辯論不是要逞口舌之利，而是希望與蔡總統開啟台灣選舉的新風氣，大家都聚焦談政策，而不是噴口水、丟煙霧彈、或抹黑等等。總統選舉，當然要拿得出政策，政策當然要交鋒，唯有這樣攤開在人民眼睛之前，人民才能做最明智的選擇。

他還說，「韓國瑜不是急，而是這3年多來，我們丟了7個邦交國，中國大陸軍機軍艦頻繁繞台」，台灣的國際空不斷縮小，人民不只心急，而且心憂，和中不是親中，對話不是投降，保台不是對抗，國政顧問團已經端出牛肉，不怕別人貨比貨，究竟誰的肉又多又香，人民要比較才能做評判。

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