藍營總統初選沒有辯論 朱立倫：只能解釋為息事寧人

2019-05-20 23:58

〔記者邱書昱／新北報導〕前新北市長朱立倫今天晚間與網紅「館長」陳之漢直播，由於國民黨內初選不舉辦辯論，遭外界質疑，朱立倫認為，希望舉辦辯論且不只一場，可以由媒體主辦或者館長直播，面對陳之漢追問黨內沒有辯論的原因，朱則說，只能解釋為息事寧人。

面對國民黨內眾多競爭者角逐總統提名，朱立倫以經濟掛帥，他說，過去曾擔任台大財經教授、財政立法委員，市長任內大舉招商，更批評蔡英文總統執政三周年，但是這一季的經濟成長連續三年最新低，「拚經濟不是用嘴說」。

陳之漢詢問鴻海集團董事長郭台銘同樣主打經濟牌，朱立倫強調，郭董是企業，「我做的是庶民經濟」，台灣百分之六十五民眾從事服務業，這才是政府要注意照顧好的部分。

台灣選民看膩政治人物說話繞圈、官話，陳之漢認為，政治人物應該要有話直說、敢愛敢恨，這也讓朱立倫回想起擔任新北市長期間，在林口區一座原先為營建署的公園，打造成屬於林口的運動公園，起初被外界民眾質疑，但是他堅持一路走來把事情做好。

另外，國民黨中央定調總統初選不舉辦辯論，朱立倫認為，希望能舉辦辯論且不只一場，可以由媒體主辦或者館長直播；這讓陳之漢說，表態參選的人不要隔空在媒體喊話，直接到鏡頭前辯論，他也追問，黨中央不辯論的原因，朱說，只能解釋為息事寧人 。

除了黨內競爭外，民進黨的攻勢猛烈，朱立倫說，執政黨應該要強調自己做好的強項，而不是貼對方賣台標籤、選舉抹黑，國民黨堅持自由民主、三民主義，希望全體中國人、華人能享受自由民主。

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