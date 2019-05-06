國民黨中央不辦辯論 媒體打算自己辦

2019-05-06 05:50

〔記者林良昇、蕭玗欣、邱書昱／綜合報導〕國民黨黨內總統初選規劃，朝採全民調、辦政見發表會方向辦理，但有相互詰問的辯論不在規劃內，王、朱陣營則對於辯論保持樂觀立場。據了解，黨中央不會辦辯論，但已有媒體有意邀請藍營總統參選人進行辯論，未來將採「官方不辦、民間辦」的方式處理，讓參選者自由參與。

國民黨主席吳敦義已與幾位黨內有意參選者，包含前新北市長朱立倫、前立法院長王金平、前台北縣長周錫瑋，及外界呼聲很高的高雄市長韓國瑜會面，僅剩下與鴻海董事長郭台銘、孫文學校總校長張亞中還未會面。

在與前面4人會面過後，黨中央已經擬定要有政見發表會，不管是主動、被動參選，都一定要繳作業費與登記的原則，但可由代繳作業費的方式，幫韓國瑜解套；而初選要採七成民調三成黨員投票或全民調，則還需協調，但黨中央考量黨員投票可能會延後全代會的時間，傾向採全民調辦理。

至於辯論方面，目前黨中央沒有規劃辦理互相詰問的辯論，但知情人士指出，由民間公正媒體辦理辯論卻十分有可能。據悉，現在至少已有1家網路媒體、1家平面媒體在籌畫中，未來國民黨總統初選的辯論可能朝「官方不辦、民間辦」的方向去做。

王金平陣營人士表示，要辯論完全沒問題，如果黨中央要辦，王很樂意參加，也準備很多東西要與大家分享；若民間的媒體要辦，王也十分歡迎。

朱立倫陣營人士則說，參選人有責任和義務把主張說清楚，國民黨已經討論初選制度很久了，該要有個平台談理念及政策，如果民間媒體要開辯論平台，朱樂觀其成。

有人認為被動參加初選都要繳交作業費是在「卡韓」，吳敦義昨出席第8屆南丁格爾獎頒獎典禮時強調，沒有任何人卡任何人，歡迎都來不及了，重申既然要參加初選，不管是主動登記或被動登記，每個人都要拿出規定的作業費，若只有一兩個不繳，恐怕會很難處理。

新北市議員邱烽堯昨天在新北市舉辦「力挺韓國瑜參選2020總統中和後援會」，現場聚集不少韓粉大喊「韓國瑜、選總統」。邱說，許多韓粉都樂於幫助韓市長，「相關費用非常願意鼓勵大家一起幫忙出」。

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