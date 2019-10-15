蘇貞昌批韓國瑜請假參選 韓陣營反擊

2019-10-15 11:00

〔記者施曉光／台北報導〕高雄市長韓國瑜即將請假參選總統，遭行政院長蘇貞昌批評市長沒當多久就請假，市民還再要上當？韓國瑜競選辦公室發言人葉元之上午受訪說，「最會騙人的應該是蘇貞昌」，而且曾經騙過神明，去年參選新北市長輸掉29萬票，還能擔任行政院長，非常誇張，他建議蘇貞昌不要一直酸別人，因為愈酸別人，會被發現自己其實做很爛。

對於綠營高雄市議員質疑韓國瑜遲未鬆口何時請假參選，不像是個男人，葉元之說，請假問題由高雄市政府說明，但他也呼籲綠營不要小心眼，老是在這個問題上打轉，希望蔡英文總統與韓國瑜來一場直球對決，針對兩岸政策做辯論，不要老是做人身攻擊，模糊選戰焦點。

對於媒體詢問，韓國瑜是否考慮辭職參選？葉元之說，現在以請假為主，但即便請假後，韓國瑜對於高雄市該負的責任依然會負，三位「部長級」的高雄市副市長也都非常有經驗，外界不用擔心。

對於國民黨主席吳敦義不接韓國瑜競選總部主委，以及3位副總幹事被外界質疑選舉經驗不足，葉元之表示，國民黨從上到下都同心協力、一條心，而且韓辦與黨中央溝通順暢，吳敦義要綜觀大局，而且已經請副主席兼秘書長曾永權全力協助韓國瑜，至於3位副總幹事人選被質疑，他則說，三個副總統每一位都非常「大咖」。

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