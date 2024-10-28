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    黃國昌稱柯文哲曾說「我可以被犧牲」 沈榮欽：多不希望柯被放出來？

    民眾黨27日在北市愛國東路舉行「賴政府搞什麼鬼」集結宣講活動，黃國昌聲稱柯文哲進看守所前曾說「柯文哲可以被犧牲，民眾黨不能被犧牲」。（資料照）

    民眾黨27日在北市愛國東路舉行「賴政府搞什麼鬼」集結宣講活動，黃國昌聲稱柯文哲進看守所前曾說「柯文哲可以被犧牲，民眾黨不能被犧牲」。（資料照）

    2024/10/28 17:42

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕自民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案被羈押，白營不斷控訴執政黨政治迫害，黨團總召黃國昌昨天（27日）還稱柯文哲進去土城看守所前曾說「柯文哲可以被犧牲，民眾黨不能被犧牲」，企圖營造柯文哲「從容就義」的人設。對此，加拿大約克大學副教授沈榮欽批評黃國昌根本是在「假傳聖旨」，嘲諷「黃國昌到底有多不希望柯文哲被放出來？」

    民眾黨27日在台北市愛國東路舉行「賴政府搞什麼鬼」集結宣講活動，以萬聖節為主題邀請支持者分享賴清德政府執政「鬼故事」。活動上，黃國昌爆料稱柯文哲在北院第一次裁定無保請回那幾天曾跟他說：「柯文哲可以被犧牲，民眾黨不能被犧牲。」他當時聽完告訴柯文哲：「我們大家都不允許你被犧牲，今天我們如果放手讓你被犧牲，明後天又是誰面對這個獨裁、專制？」

    對此，沈榮欽昨在臉書痛批黃國昌說的話根本是「萬聖節鬼話」，「一生背刺他人的柯文哲終於還是受到黃國昌最擅長的事：背刺。柯文哲一被羈押，黃國昌便每天假傳聖旨，彷彿他的一切所為皆出自柯文哲，向來視偵查不公開如糞土的黃國昌，不僅大肆爆料偵訊內容，甚至說柯文哲透過監視器看到賴清德這樣的蠢話。」

    沈榮欽說，「黃國昌多次利用民眾黨挺貪腐集會時，代看守所中無法言語的柯文哲發表意見。先是高調宣稱柯文哲寧願被羈押，也絕不會付錢交保。接著在直播中說，柯被關越久，能量就越大。然後又在萬聖節挺貪腐集會上，加碼表示柯曾說『柯文哲可以被犧牲，民眾黨不能被犧牲』。黃國昌到底有多不希望柯文哲被放出來？」

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