江啟臣建議總統召開經貿國是會議 檢討建構國家對外戰略布局

立法院副院長江啟臣身兼立法院世界台商之友會會長，今日撰文建議賴清德總統儘速召開「經貿國是會議」。（記者林欣漢攝）

2024/10/28 17:09

〔記者林欣漢／台北報導〕身兼立法院世界台商之友會會長的立法院副院長江啟臣，今日撰文建議賴清德總統儘速召開「經貿國是會議」，與社會各界對話，廣納各界建言，為國家整體經濟發展，找到共同努力的方向與目標，他強調，「檢討建構國家整體對外經貿戰略布局，刻不容緩！」

江啟臣指出，加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）對我國經貿發展至為關鍵，今年CPTPP執行委員會11月下旬將在加拿大舉行，可能針對已提出的入會申請進行討論，雖然CPTPP執委會是以「共識決」方式議決，但今年是入會關鍵年，政府仍應該要全力以赴，盡力爭取，不能以「共識決」甩鍋一切。

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江啟臣更指出，面對不同以往的全球經濟型態，政府應該儘速擘劃國家未來整體經貿戰略，提出具體的藍圖與規劃，協助台商企業經貿布局，發揮國家經濟實力。

江啟臣進一步說明，「經貿戰略」一直以來都是政府的施政重點，過去馬英九前總統以全球市場推動簽訂「台紐經濟合作協定ANZTEC」、「台星經濟夥伴協定ASTEP」，推動加入RCEP、TPP，以兩岸市場推動ECFA。

而蔡英文前總統105年8月16日甫執政三個月內召開「對外經貿戰略會談」，宣示她對「經貿戰略」的重視，到107年8月7日，二年間召開6次「對外經貿戰略會談」，其間通過「新南向政策綱領」、成立「行政院經貿談判辦公室」，針對國家經貿戰略、美中貿易衝突影響等議題進行討論，對國家經貿戰略有一藍圖，然而，107年8月7日召開第6次會議後，卻未再有召開「對外經貿戰略會談」之資訊。

江啟臣認為，這幾年美中貿易衝突升溫，新冠肺炎疫情導致各國封鎖邊境，工廠停工、倒閉、全球經濟成長衰退，爾後發生烏俄戰爭、以哈戰爭至今持續未止；隨著疫情過去，經濟逐漸復甦，但經貿環境已大不相同，如何在新的情勢下找到新的經貿戰略，考驗賴政府的智慧。

江啟臣指出，賴總統就任後成立三大委員會，但國家經貿戰略議題並不在其列。美中關係競爭激烈，競逐全球領導霸權，台灣並非只能隨波逐流，依附其一。如何分散布局、降低風險是企業者經營的投資選擇，而大環境投資條件的爭取與建立，則有賴政府的經貿戰略規劃。

江啟臣表示，更具體來說，檢視我國的產業優勢、厚實經濟外拓實力、推動雙邊貿易談判、加入區域經濟整合等，這些經貿策略與方向都需仰賴國家經貿戰略做為指引，如此各台商企業亦能有所依循。

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