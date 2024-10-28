多項工程低價得標後追加預算！許淑華控中工「把雙北市府當提款機」

台北市議員許淑華（右）在議會質詢工務部門。（取自台北市議會直播畫面）

2024/10/28 17:48

〔記者何玉華／台北報導〕威京集團不只京華城案延燒，旗下的中華工程在台北市承攬許多工程，民進黨議員許淑華今（28）日在工務部門質詢指出，中工承包北市的5個案子中，幾乎都有低價搶標、後續再追加預算的情形，質疑是把雙北市政府當提款機，要求政風單位調查是否有人謀不臧；另要求工務局、都發局、捷運局等單位全面檢視追加預算的部分，不要等議員來砍預算。

許淑華指出，中工在台北市有許多標案，包括內湖河濱高中基地公共住宅增設社區設施及設備財物採購案、第一果菜（含堤內中繼）及萬大魚類批發市場改建統包工程、河濱高中基地公共住宅統包工程、捷運信義線東延段CR580C區段標工程及環狀線CF650區段標工程，除了社宅是最有利標，其他都是低價得標後又追加預算，讓總決標金額原為337億餘元，追加到427億餘元，「把雙北市府當提款機」。

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許淑華還提到環狀線要追加變更214個項目，包括變更站台潑雨設計追加2500萬、站臺風雨測試追加1173萬、交維計畫追加1988萬、改變隔音牆形式追加1915萬、各項孔蓋臨時纜線追加1億9010萬、交通整合計畫 追加9500萬，追加金額破千萬，不該如此讓中工予取予求。

捷運局表示，相關追加項目都是因應新北的要求，這些錢都是新北市要付的，北市只是代辦工程。

許淑華要求北市府政風處介入調查上述案件，釐清為什麼一開始中工都用最低價搶標，最後再來追加預算，有沒有人謀不臧？政風處回應會進行了解。他也要求工務局、都發局、捷運局全面檢視低價得標後，追加的預算是否合理。

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