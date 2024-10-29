總統教育獎得主遭諷「生病才得獎」 賴清德親訪送暖、同坐階梯談心

賴清德親自前往桃園為總統教育獎得主孫瑜蔓送暖，2人同坐階梯對談。（圖由總統府提供）

2024/10/29 15:53

〔記者陳昀／台北報導〕總統教育獎得主孫瑜蔓日前疑似遭同學說「因為有病才得獎」，孫母在Threads上發文不捨表示「一句話否定了孩子所有的努力」，頒獎的賴清德總統當時留言鼓勵「沒有人能否定你的努力與勇氣」，今親自前往學校為孫瑜蔓送暖，再次肯定孫的勇敢與樂觀，2人坐在階梯上對談，有志一同地表示，人生最幸運的事，就是在有興趣的領域追求夢想、發光發熱。

賴清德日前啟動「總統教育獎關懷之旅」，面對面訪視、關懷多位在逆境成長的孩子們，今前往桃園市建國國中，先是向校長、老師及孫瑜蔓的父母關心她的學習及生活情況；孫母分享，孫瑜蔓日前遭同學嘲諷「有病才得獎」，曾問她：「能不能不要得獎、換正常的耳朵？」她心疼地上網發文後，發現有很多孩子同樣面臨聽力的問題，也相信這也是上天賦予孫的任務，讓她為這些孩子發聲。

請繼續往下閱讀...

賴清德表示，瑜蔓勇敢克服種種困難，持有正向的人生觀，在音樂、舞蹈、英語等方面都有很好的表現，她曾說「越努力、越幸運」令他深有同感、深受感動，瑜蔓的勇敢與精神，也告訴我們，身處困境時如果能正面看待，反而會訓練、培養出不同的視野與勇氣，瑜蔓的正向人生觀帶給大家很多啟發，希望未來能分享給更多困境中的孩子。

賴清德也在孫瑜蔓上體育課練習大隊接力、趣味競賽時驚喜現身，並與同學們親切互動。課後賴清德與孫瑜蔓坐在活動中心講台的階梯聊天，賴問孫為什麼想成為藝術家？孫瑜蔓回說「如果可以用自己喜歡的方式度過一生是一件很酷的事」；賴又說，人生最幸運的事就是在有興趣的領域追求夢想，孫立刻接「發光發熱」，默契一搭一唱，最後，孫也告訴賴，未來他會好好照顧爸爸媽媽，讓賴感動大讚「你真的很棒」，氣氛相當溫馨。

賴清德親自前往桃園為總統教育獎得主孫瑜蔓送暖，2人同坐階梯對談。（圖由總統府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法