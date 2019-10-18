韓國瑜確定不訪問美國 總統蔡英文反應是...

〔記者洪定宏／高雄報導〕國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜確定不訪問美國，媒體詢問總統蔡英文的看法，她露齒對媒體微笑，然後「喔」了一聲。
媒體反問蔡英文：「是不是因為韓國瑜不訪美，所以笑得很開心？」她回說：「沒有，我看到你們啊。」意指她看到媒體很開心。
蔡英文今天下午到高雄區漁會大樓4樓跟遠洋漁業業者座談，她致詞後，媒體就被請出會場，沒有全程開放，總統府也未安排蔡英文接受聯訪，所以媒體在1樓等候過程中決定「堵訪」，蔡英文做了上述回應。
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〔記者洪定宏／高雄報導〕國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜確定不訪問美國，媒體詢問總統蔡英文的看法，她露齒對媒體微笑，然後「喔」了一聲。
媒體反問蔡英文：「是不是因為韓國瑜不訪美，所以笑得很開心？」她回說：「沒有，我看到你們啊。」意指她看到媒體很開心。
蔡英文今天下午到高雄區漁會大樓4樓跟遠洋漁業業者座談，她致詞後，媒體就被請出會場，沒有全程開放，總統府也未安排蔡英文接受聯訪，所以媒體在1樓等候過程中決定「堵訪」，蔡英文做了上述回應。