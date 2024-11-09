伊朗策劃刺殺川普！美司法部揭露驚人陰謀 3嫌被起訴

11月3日，美國賓州利蒂茨（Lititz）舉行的一場造勢活動中，川普在防彈玻璃後演講結束後的身影映照。（美聯社）

2024/11/09 05:48

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國司法部11月8日公布重大情報，表示已成功挫敗一起由伊朗策劃、企圖暗殺美國總統當選人川普的陰謀，並起訴3名涉案人士。根據司法部公布的訴狀，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）企圖在美國大選前暗殺川普，同時也計劃對一名美籍伊朗裔記者下手。

福斯新聞（Fox News）報導，司法部在紐約聯邦法院提出的刑事訴狀指出，現年51歲的伊朗籍嫌犯沙克里（Farhad Shakeri）於今年9月接獲伊朗革命衛隊官員指示，要求在7天內提出暗殺川普的具體計畫。若無法在期限內完成，革命衛隊打算暫緩行動至美國總統大選結束後，認為屆時行刺會較為容易。

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司法部長賈蘭德（Merrick Garland）在聲明中嚴正指出：「在全球少數對美國國家安全構成嚴重威脅的國家中，伊朗是其中之一。司法部已起訴一名受伊朗政權指使的特工，他負責指揮犯罪集團，執行伊朗的暗殺計畫，目標包括總統當選人川普。」

除了川普之外，調查也發現沙克里策劃暗殺知名伊朗裔美籍記者阿里內賈德（Masih Alinejad）。司法部逮捕了2名涉案共犯：49歲的紐約布魯克林居民里維拉（Carlisle Rivera）和36歲的史泰登島居民洛德霍特（Jonathon Loadholt）。

根據起訴書，沙克里承諾支付10萬美元 （約新台幣320萬元）酬勞，指使里維拉和洛德霍特長期監視阿里內賈德的行蹤。2人曾在今年2月前往費爾菲爾德大學拍攝目標預定出席活動的現場照片。沙克里更在通訊中指示：「必須耐心等待目標進出住所或外出時的機會，切勿貿然闖入住所，那將是自殺行為。」

3名嫌犯均被控謀殺僱用、共謀謀殺及洗錢等罪名，最高可判處20年徒刑。目前沙克里仍在伊朗境內，另外2嫌犯已被逮捕。沙克里另被加控為恐怖組織提供物資支援，以及違反針對伊朗的國際緊急經濟權力法等罪名。

司法部指出，沙克里曾在幼年時期移民美國，但因搶劫罪服刑14年後，於2008年被遣返伊朗。此外，他還涉嫌接受伊朗革命衛隊指示，以50萬美元（約新台幣1612萬元）酬金暗殺2名居住在紐約的猶太裔美國公民，並計劃在斯里蘭卡襲擊以色列遊客。

這起事件反映出美國官員先前所描述的伊朗持續針對美國政府官員，包含川普在內的行動，這些行動都在美國境內進行。去年夏天，司法部曾起訴一名與伊朗有關的巴基斯坦男子，指控他參與謀殺計畫。

這項指控，發生在川普擊敗民主黨候選人賀錦麗數日後，突顯了美國當局持續關注並因應來自伊朗的威脅。

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