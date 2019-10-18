韓國瑜取消赴美 台灣基進酸：考題太難、溜之大吉

2019-10-18 16:55

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜今日上午特地銷假拜會美國在台協會（AIT）主席莫健，不過下午卻宣布取消訪美行程，對此，台灣基進高雄黨部酸說，美方已提早「洩題」給韓陣營，可能是「考卷太難」，只好「溜之大吉」。

據《聯合新聞網》 報導指出，韓陣營內部對韓國瑜訪美行程早就意見紛歧，疑似擔心韓國瑜準備不充足，且國民黨立委許毓仁透露，美方提早「洩題」給韓陣營，其中5題包括，若韓國瑜當選總統，經濟是否過度依賴中國；如何證明比總統蔡英文更會處理兩岸關係；是否屈服中方壓力、簽署兩岸和平協議；對中國介入台灣大選的看法及應對；是否繼續配合美方對台軍購政策。

對此，台灣基進高雄黨部於臉書指出，他們特地依據國民黨黨綱、以及韓國瑜說過的話，整理了這5個問題的可能答案，依題對應下來為，「貨貿出去、服貿進來，中國發大財」；「如果做不好、我自己罷免自己」；「我們要愛與包容」；「民進黨政府的國家機器動得很厲害」；「這題請張善政回答」。

台灣基進高雄黨部狠酸，其實這些題目對韓國瑜來說，一點都不難，但卻一分他都拿不到，韓國瑜就像是走進考場後發現考卷不會寫，只好棄答離場的考生，只能回家找韓粉討拍；因為「考卷太難」，只好「溜之大吉」。

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