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男子高空中企圖開機艙門！空服員、乘客聯手壓制畫面曝光

南韓大韓航空近日傳出，有班機在飛行途中，竟有乘客試圖打開艙門，有網友拍下畫面PO網，只見當時驚動空服員及乘客上前聯手制止。（圖擷自IG）

南韓大韓航空近日傳出，有班機在飛行途中，竟有乘客試圖打開艙門，有網友拍下畫面PO網，只見當時驚動空服員及乘客上前聯手制止。（圖擷自IG）

2024/11/09 08:18

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓大韓航空近日傳出，有班機在飛行途中，竟有乘客試圖打開艙門，有網友拍下畫面PO網，只見當時驚動空服員及乘客上前聯手制止，衝突畫面引發網路議論。

昨日在IG、threads等社群上有網友轉傳畫面，指一架大韓航空班機在飛行途中，竟有旅客企圖打開飛機緊急逃生門。根據網友指出，該架為7日晚間由泰國曼谷飛往仁川的KE658航班。

透過網友分享的畫面可看到，當時一名神情詭異的男子不知何故突然走到艙門旁企圖開門，嚇得附近的乘客及空服員，趕緊上前制止他的動作，所幸最後並未讓男子得逞，據指後續該名男子被隔離到機上其他地方，在飛機降落後也被警方帶走進行調查。

相關畫面也引發網友議論，不少人質疑為何這名男子企圖在高空中打開艙門，也有人想起去年韓亞航空就曾有乘客打開艙門的意外。截至目前並不清楚男子這麼做的原因。

根據媒體先前報導，去年韓亞航空曾有一架班機，在飛往大邱途中竟遭一名30歲的男性乘客打開緊急逃生門，當時不僅引發機上乘客恐慌，也導致10名乘客呼吸困難，在落地後有9人因此送醫。

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