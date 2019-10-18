蘇震清嗆不排除脫黨參選 管碧玲：盼黨內茶壺裡風暴快過去

2019-10-18 16:36

〔記者彭琬馨／台北報導〕民進黨不分區立委提名紛爭浮上檯面，立委蘇震清為爭取列入不分區安全名單，不惜向黨中央嗆聲「若反悔就退黨參選」，讓同選區的立委鍾佳濱處境頗為尷尬，媒體並報導立法院長蘇嘉全為此事介入中執會運作。民進黨團幹事長管碧玲今受訪時說，屏東的民進黨不能撕裂，她個人支持鍾佳濱，盼黨內茶壺裡的風暴盡快過去。

管碧玲今受訪時表示，週三中執會流會是傷害比較小的做法，也不可否認，基隆市長林右昌是臨時被邀請為提名委員，事前的溝通，確實未完整周全；管碧玲說，她從1995年參加民進黨中常會開始，歷經數屆中執會，看盡各種情緒強烈的中常委、中執委，也看過很多衝突激烈時，用幽默、智慧、容忍化解對立的場景，她認為，所有衝突，民進黨最終都能產生一種相互尊重包容的結局。

管碧玲表示，此過程最忌諱的是過度重視情緒因素，甚至無限擴大，轉化成全面圍剿，如此對當事人不公平，也會更增加對立，她希望希望茶壺裡的風暴趕快過去。

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