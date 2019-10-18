高雄支持者太熱情 小英握手握到戴護腕

2019-10-18 16:20

〔記者蔡清華／高雄報導〕總統蔡英文今天在高雄連趕6場參訪行程，每站都受到英粉熱情相迎，讓維安人員如臨大敵，每場均透過活動現場主持人不斷叮嚀支持者，教導握手方式，「只能輕握不能強拉」但小英仍握到要戴護腕，蔡英文忍不住說，「你們高雄人真是有情、有義！」

蔡英文今天一大早參訪楠梓「日月光半導體」，接著到鳳山「鳳邑雙慈殿」參拜，下午到「五甲關帝廟協善心德堂」，接著出席高雄區漁會「高雄區漁會暨四大公會座談」，參拜「前鎮鎮南宮」、及「小港鳳儀宮」連趕6場，場場英粉不請自來，就是想和小英握手表達支持。

主持鳳邑雙慈殿、五甲關帝廟兩場活動的主持人侯朝明，在小英還沒到場前就不斷透過麥克風，叮嚀支持者，和小英握手的時候，千萬不能強拉，否則很容易讓總統受傷，維安人員在小英和支持者近距離接觸時，更是如臨大敵，緊盯每一位支持者可能的過激動作，必要時採取隔離作為。

蔡英文今天左手腕已明顯戴起黑色的護腕，她也深切感受到高雄人的熱情，除了不斷有人高喊「小英我愛妳」、「蔡英文加油、總統加油」，當她介紹到隨行的總統府祕書長陳菊時，支持者也不斷高喊「花媽我愛妳」、「花媽做的很好！」蔡英文當場忍不住說「你們高雄人真是有情、有義！」

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