貓咪臉書社團疑遭韓粉檢舉下架 曾柏瑜怒：充滿惡意的攻擊

2019-10-15 22:16

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文日前與立委參選人許淑華到貓專科醫院，分享寵貓經，卻被韓粉在網路造謠蔡為帶寵貓去看醫生動員百人維安；貓咪也瘋狂公益協會理事長廖維欣在臉書替總統還原真相，澄清蔡英文總統當天沒帶貓去，未料，她經營的臉書社團竟被惡意檢舉下架。對此，時力新北黨部副執行長曾柏瑜痛批，這不是「不理性」而已，根本是充滿惡意的攻擊！

許淑華和廖維欣今上《pop搶先爆節目》接受主持人「宅神」朱學恒訪問，許淑華表示，當天陪蔡總統去貓科專科醫院，和貓奴們聊貓經，只有網路直播和貓迷互動，也沒刻意要消費炒作話題，卻被韓粉抹黑成蔡英文為了帶家貓去看醫生，找了百人陪同。

廖維欣則透露，她接獲來自臉書官方的一封電子郵件，表示社員有63萬人的「貓咪也瘋狂俱樂部 CrazyCat club」社團遭人大量檢舉侵權，因此社團就這樣消失了。廖提到，面對這情況她只好臨時創辦同名的新社團「貓咪也瘋狂俱樂部 CrazyCat club」來凝聚所有原社友。

「韓粉到處打罵我可以忍，但惹到貓咪我不行。」曾柏瑜在臉書表示，這是一個超過60萬人的愛貓社團，裡頭不只是讓大家可以曬貓、賞貓、蓋大樓，更重要的是提供一個認養、救援以及照護知識交流的社群，「難道就因為韓粉自己造謠被打臉，就跑去惡意檢舉，讓社團被關閉？我真的是無法愛與包容！！」

曾柏瑜感嘆，要經營一間非營利動物醫院非常的困難，能夠因為蔡總統到訪增加流浪動物的議題關注，是相當難得的機會，卻被韓粉造謠不成就搞破壞，這真的不是「不理性」而已，根本是充滿惡意的攻擊！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法