戳破韓粉抹黑小英 貓瘋理事長臉書社團遭惡意檢舉下架

2019-10-15 19:01

〔記者楊心慧／台北報導〕總統蔡英文日前與民進黨台北市立委第七選區（信義、南松山）參選人許淑華到貓專科醫院，分享寵貓經，卻被韓粉在網路上抹黑蔡英文為了帶寵貓去看醫生，竟動員百人維安；貓瘋協會理事長廖維欣後來在臉書還原真相，澄清總統沒帶貓去，怎能看圖編故事？未料，廖維欣經營的臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部 CrazyCat club」竟被惡意檢舉下架，讓她相當無奈。

許淑華和廖維欣今上《pop搶先爆節目》接受主持人「宅神」朱學恆訪問，許淑華表示，當天陪「全台最大咖貓奴」蔡總統去貓科專科醫院，和貓奴們聊貓經，只有網路直播和貓迷互動，也沒刻意要消費炒作話題，卻被韓粉抹黑成蔡英文為了帶她家的貓去看醫生，找了百人陪同。

許淑華說明，當時總統剛好要離開，韓粉拍了總統離開的照片，卻看圖說故事，惡意抹黑，該PO文還被流傳轉載，後來廖維欣理事長幫忙澄清，沒想到社團卻被檢舉到下架。

廖維欣表示，今天凌晨她收到電子郵件，是臉書通知社員有63萬人的「貓咪也瘋狂俱樂部 CrazyCat club」社團遭人大量檢舉侵權，因此即刻被下架。朱學恆表示，這屬高頻檢舉，要密集檢舉一個程度才會被下架。

廖維欣指出，目前她先成立名稱一樣的社團，讓一些關心貓的朋友加入，由於平常大家都會在社團內分享一些貓的資訊，只能先成立讓大家加入，接下來會和臉書溝通，讓原社團盡快恢復上架。

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