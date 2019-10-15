傳韓粉猛檢舉致貓咪臉書社團下架 網怒：得罪全台貓奴！

2019-10-15 19:02

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文、立委參選人許淑華11日下午4點造訪台北市嘉慶動物醫院，和獸醫師黃泓康、「貓咪也瘋狂」公益協會理事長廖維欣直播對談寵貓經。但事後不只遭到韓粉在挺韓社團PO出照片，造謠「蔡英文帶他的貓去看醫生，大概有百人陪那一隻貓去看醫生」；如今更傳出「貓咪也瘋狂」臉書社團遭到惡意檢舉而關閉。

蔡英文和許淑華11日下午4點造訪台北市嘉慶動物醫院，和獸醫師黃泓康、「貓咪也瘋狂」公益協會理事長廖維欣，並開直播對談寵貓經，卻遭到韓粉造謠「蔡英文帶他的貓去看醫生，大概有百人陪那一隻貓去看醫生」，讓許淑華當下氣得在臉書回應「請停止造謠抹黑戲碼」，並呼籲「韓粉能真的貫徹愛與包容」。

沒想到假訊息風波剛過，有63萬人的「貓咪也瘋狂」社團又傳出遭到檢舉下架，管理員廖維欣表示，接獲來自臉書官方的一封電子郵件，寫道「因為貓瘋社團被多人檢舉，因此將被關閉」，因此「貓咪也瘋狂俱樂部社團」就這樣慘遭消失。

廖維欣、許淑華事後上電台節目接受主持人朱學恆訪問，廖維欣透露，臉書通知社團遭到大量、同時的檢舉「侵權」，因此社團才遭到「下架」。朱學恆也驚呼「63萬粉絲團被下架檢舉量要很大」，他認為這種「高頻檢舉」導致臉書將社團先下架、再審核。

許淑華大嘆「有許多不理性的韓粉在未查證下，即隨意檢舉社團，造成困擾」。

廖維欣面對這種狀況，也臨時創辦同名的新社團「貓咪也瘋狂俱樂部 CrazyCat club」來凝聚所有原社友。

相關資訊被臉書粉專「只是堵藍」轉發，痛斥「一次得罪全台62萬貓奴」，許多網友也在底下留言怒轟「太扯了吧」、「韓粉也只能針對這種善良人的粉專下毒手而已」、「太誇張了吧」、「得罪貓奴是最可怕的事情，韓粉真的太低能了！」、「 轉貼個其邁的貓就被罵甚麼用動物操弄選民，要選舉了才在假裝親民；你們韓導直接用低能口號來操弄選民，連裝都不用裝」。

只是堵藍臉書全文

廖維欣、許淑華受訪片段

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