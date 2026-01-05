為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    曝陳玉珍喬官不只一例 馬郁雯批慣犯、如土皇帝

    2026/01/05 10:05 記者何玉華／台北報導
    馬郁雯臉書曝光中華電信高雄營運處企業工會於2024年11月8日向總統府陳情的公文，內容詳述陳玉珍施壓喬官的行徑。（馬郁雯提供）

    馬郁雯臉書曝光中華電信高雄營運處企業工會於2024年11月8日向總統府陳情的公文，內容詳述陳玉珍施壓喬官的行徑。（馬郁雯提供）

    本報日前報導國民黨金門立委陳玉珍介入中華電信金門區員工升遷，導致中華電信工會發函監察院，盼監院糾正陳玉珍違法關說作業。爭取民進黨台北市第五選區（中正、萬華）議員提名的前媒體人馬郁雯，今（5日）爆陳玉珍是慣犯，還要求中華電信主管到國民黨金門縣黨部報告人事案，施壓行徑猶如土皇帝。

    本報日前報導中華電信工會指控陳玉珍強行介入金門區人事升遷，以指名方式要求提報金門工務科二股翁姓職員升遷，嚴重侵害基層員工升遷權益與職場公平性，視法律如無物。

    馬郁雯臉書今再曝光中華電信高雄營運處企業工會，2024年11月8日向總統府陳情的公文，內容詳述陳玉珍施壓喬官的行徑，還要求金門服務中心經理到金門縣黨部報告人事案，施壓給李姓員工升遷。

    馬郁雯說，陳玉珍干涉人事的行徑包括，2024年9月30日，陳玉珍要求中華電信總人發處協理暨高雄營運處總經理柯偉震，到她辦公室報告金門服務中心的人事升遷案，之後也多次要求柯偉震到立法院辦公室報告，嚴重干預中華電信公司治理。

    此外，2024年10月14日，再要求中華電信高雄營運處金門服務中心經理王福財至國民黨金門縣黨部報告人事案，假藉職權關說、施壓應給李姓員工升遷，李員也不避諱陪同在場，施壓行徑猶如土皇帝。

    馬郁雯表示，陳情信是中華電信員工血淋淋的控訴，若陳情信內容為假，陳玉珍應該提出證據反駁、甚至提告中華電信工會自清;若陳情信內容為真，陳玉珍應該道歉、請辭立委，民主社會怎麼能容忍這樣的民意代表？

    馬郁雯臉書曝光中華電信高雄營運處企業工會於2024年11月8日向總統府陳情的公文，內容詳述陳玉珍施壓喬官的行徑。（馬郁雯提供）

    馬郁雯臉書曝光中華電信高雄營運處企業工會於2024年11月8日向總統府陳情的公文，內容詳述陳玉珍施壓喬官的行徑。（馬郁雯提供）

