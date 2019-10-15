韓粉惡意檢舉抹殺待送養貓幸福！ 許淑華：放過貓咪好嗎？

2019-10-15 21:45

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文日前到貓專科醫院，分享寵貓經，卻被韓粉在網路上抹黑蔡英文為了帶寵貓去看醫生動員百人維安。對此，貓瘋協會理事長廖維欣在臉書替總統還原真相，沒想到她經營的臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部 CrazyCat club」竟被惡意檢舉下架。對此，當天陪同蔡英文到貓專科醫院的台北市議員許淑華，忍不住在臉書PO文表示「放過貓貓吧」！

廖維欣日前在臉書替蔡英文澄清，表示總統沒有帶貓去醫院，批評造謠者是「看圖編故事」，沒想到，廖維欣經營的臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部 CrazyCat club」馬上就遭檢舉下架。

對此，民進黨台北市立委第七選區參選人許淑華在臉書PO文表示，「溫馨單純的貓友見面會，怎麼走樣了？」許淑華指出，「貓咪也瘋狂俱樂部」在短短的一天時間湧進大量檢舉，「結果抹黑沒消失，社團卻被關閉下架」。許淑華表示，被檢舉下架的社團，是大家分享療癒貓照、養貓心得、替貓找家的重要平台，「無端被惡意檢舉，於心何忍？不捨、心疼，放過貓貓吧」！

許淑華在臉書分享了新的「貓咪也瘋狂俱樂部 CrazyCat club」社團網址，她表示，舊的社團可能已經回不來了，請原先的社員加入新的貓咪也瘋狂社團。

根據了解，「貓咪也瘋狂俱樂部 CrazyCat club」管理員正在努力設法要回社團；有網友痛批惡意檢舉者，「當你按下檢舉鍵的那刻起，抹殺了許許多多珍貴的回憶和

成千上萬待送養貓咪的幸福」！

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