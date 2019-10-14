再秀「晶晶體」 韓國瑜訪駁二：We all like 法國麵包

2019-10-14 18:36

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市長韓國瑜在請假選總統前夕，趕訪高雄市政行程，今天下午至駁二藝術特區大義倉庫群視察，在比利時啤酒餐廳時忍著酒癮，直說上班時間不能喝，而與駁二駐村的法國藝術家見面時，韓國瑜竟再現晶晶體說：「We all like 法國麵包」。

韓國瑜今天下午視察駁二大義倉庫群，先是來到「細酌牛飲啤酒餐酒館」，這是一間有350款比利時啤酒的餐酒館，只是礙於上班時間，雖然對比利時啤酒感興趣，但卻直呼上班時間不能喝，僅單純參觀即趕赴下一個點。

10～12月駁二邀請國際藝術家駐村，韓國瑜接著與來自法國、以版畫創作現地裝置的藝術家CORS會面，藝術家先是自薦來自法國，韓國瑜卻回：「We all like 法國麵包。」引起現場一陣笑聲，但也用簡單的英文告訴第一次來台灣、剛來4天的CORS，將會喜歡台灣和高雄。

韓國瑜後續也參觀了全台面積最大的室內木造遊樂區「木育森林」，最後在倉庫走道推薦高雄市10月好書──余光中《美麗島詩集》，並朗誦一段余光中的詩《與海為鄰》。

韓國瑜僅參訪約30分鐘即離開駁二，面對媒體追問請假一事、網路上看到的傾聽之旅行程是否屬實、以及為何選余光中的《美麗島詩集》為10月好書等，韓國瑜皆不回應。

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