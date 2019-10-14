韓粉公開韓國瑜請假行程 何庭歡一問三不知被轟爆...

2019-10-14 14:41

〔記者黃佳琳／高雄報導〕國民黨總統提名人韓國瑜到底何時請假開始全台跑透透已成全民猜謎，但韓粉已在臉書社群張貼出韓16日從屏東出發的行程，韓國瑜競選總部仍不願證實，大批媒體怒火上身，再度群起轟爆韓辦發言人何庭歡。

本月3日，何庭歡因沒有在「韓國瑜穿雲箭即時訊息通知群組」上，通知媒體今將舉辦「世紀領航翻轉台灣 選前100天記者會」，引發媒體怒火，群起譙爆何庭歡。

今天中午，媒體詢問競辦何時公布韓市長16至20日行程？並張貼出16至18日在韓粉社團公開的「韓市長傾聽之旅」，遲遲得不到韓辦回應，媒體嗆爆「請問幕僚也開始放韓假了嗎？為什麼都不回答？」「要不要請護衛隊來當媒體聯絡人好了」等

何庭歡被逼急了，只好以「抱歉造成各位媒體先進困擾，關於群組流傳的行程，由於還有許多細節尚待確認，最終定案仍要以競辦公布的行程內容為主，還請多包涵體諒」回應媒體。

媒體不滿，反嗆「就不要到時候確認後一模一樣」，並詢問「那可以給一個確定的時間嗎？預計何時公布呢」，何庭歡仍不鬆口，堅持不肯給出答案，只回「為避免造成各位媒體朋友的困擾，所以我們必須等到市長確定辦理請假後，再儘快跟大家公布未來行程。」

韓市長傾聽之旅 屏東 10/16-18 10/16 （三） 10:30 鵝鑾鼻燈塔出發 11:00 墾丁觀光座談會 12:00 車城福安宮 台灣最大土地公廟參拜 1:30 屏東原住民南四鄉造勢 來義鄉 2:30 六堆忠義祠參拜及客家後援會成立 4:00 東港區漁會拜訪 5:00 搭船小琉球 5:30-6:30小琉球環島車隊 參拜 碧雲寺 三隆宮 夜宿 小琉球民宿 10/17（四） 10:00 誰來早餐 與小琉球青年代表共話未來 11:00 搭船往東港 12:00-1:00 潮州鎮 屏東座談會 高鐵 高捷南移座談 1:30-2:00 明華園 潮州戲曲館 2:30-3:00 內埔 昌黎祠 全台唯一唐宋八大家韓愈的廟 3:15-3:45 內埔工業區廠商座談會 4:00-4:30 屏北原住民故本會報 瑪家鄉 10/18 （五） 下午2:00 高樹泰和農場 辜嚴倬雲保種中心 3:00 大仁科技大學參訪 4:00 玉皇宮 4:30 慈鳳宮

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法