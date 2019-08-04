韓國瑜看上她這幾點... 何庭歡出任選辦發言人

2019-08-04 16:53

〔記者林良昇／台北報導〕高雄市長韓國瑜競選總統辦公室今發布新人事，延攬台視主播何庭歡擔任選辦發言人，何庭歡今受訪時表示，韓國瑜看重她有媒體經歷，政治方面零經驗，希望藉由她清新的特質，扮演好溝通角色。

韓國瑜選辦發布將由何庭歡擔任選辦發言人，何庭歡是台灣師範大學社會教育系畢業，曾任中國廣播公司財經新聞記者、台視市政線記者、黨政記者，現為台視主播。

何庭歡今下午在國民黨中央黨部受訪，何庭歡表示，韓國瑜在7月下旬透過友人邀約聯絡她，希望找她當發言人，韓國瑜向她說，韓團隊求才若渴，希望她去幫忙，「我覺得他（韓國瑜）非常誠懇」，在經過思考後，她決定轉換跑道，明日將正式上班。

何庭歡說，她是非常喜歡冒險的人，對於這次難得的機會，覺得可以接受挑戰，過去她也是跑黨政的記者，或許可以用不同的角度看看這次規模很大的選戰。

何庭歡表示，韓國瑜會找她，一方面看重她有媒體經歷，而且在政治方面零經驗，韓團隊過去給人的感覺比較剛硬，韓希望藉由她清新、帶有女性的溫柔特質，在團隊會扮演好溝通角色，扮演韓國瑜在選務方面的發言人，以後韓會有什麼理念想跟大家說明，包括國政顧問團提出的理念，都會透過她說明。

對於未來可能郭粉的網路攻擊，何庭歡說，她不擔心，韓國瑜也希望能儘快跟郭台銘聯絡，國民黨最重要的就是團結，團結都不一定贏，更何況不團結，不論郭粉、韓粉，都希望能夠團結。

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