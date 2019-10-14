何時請假拚選舉？韓國瑜打太極︰請假都會照既定程序...

2019-10-14 14:57

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜何時開始請假拚大選？韓國瑜今天下午受訪時依舊未鬆口，只說「所有請假都會照既定程序，向所有關心的朋友報告」。

外傳韓國瑜將於明天市政會議後開始請假，展開全台「平民土地之旅」，16日從屏東鵝鑾鼻燈塔出發，雖然相關競選行程已在韓粉社團內流傳，但韓國瑜及韓國瑜競選辦公室，迄今仍不願證實。

韓國瑜於請假前夕，今天下午特地視察海洋文化及流行音樂中心工程進度，工務局長吳明昌告訴他，所有工程將於明年8月底完工，今年底並將開始試營運。

韓國瑜接受媒體聯訪時，針對何時請假再度打太極，只說「所有請假都會照既定程序，向所有關心的朋友報告，這點是確定的，再次謝謝大家」，隨即轉身快閃。

韓粉社團貼出韓市長傾聽之旅 屏東 10/16-18 10/16 （三） 10:30 鵝鑾鼻燈塔出發 11:00 墾丁觀光座談會 12:00 車城福安宮 台灣最大土地公廟參拜 1:30 屏東原住民南四鄉造勢 來義鄉 2:30 六堆忠義祠參拜及客家後援會成立 4:00 東港區漁會拜訪 5:00 搭船小琉球 5:30-6:30小琉球環島車隊 參拜 碧雲寺 三隆宮 夜宿 小琉球民宿 10/17（四） 10:00 誰來早餐 與小琉球青年代表共話未來 11:00 搭船往東港 12:00-1:00 潮州鎮 屏東座談會 高鐵 高捷南移座談 1:30-2:00 明華園 潮州戲曲館 2:30-3:00 內埔 昌黎祠 全台唯一唐宋八大家韓愈的廟 3:15-3:45 內埔工業區廠商座談會 4:00-4:30 屏北原住民故本會報 瑪家鄉 10/18 （五） 下午2:00 高樹泰和農場 辜嚴倬雲保種中心 3:00 大仁科技大學參訪 4:00 玉皇宮 4:30 慈鳳宮

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