韓國瑜全台競選首日夜宿小琉球？ 潘恒旭透露玄機

2019-10-14 11:31

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜本週開始請假，展開全台競選行程已箭在弦上，外傳首日將夜宿屏東小琉球？雖然韓國瑜迄今仍未鬆口，但高雄市前觀光局長潘恒旭的臉書，今早在小琉球一家書店打卡，已透露玄機，但潘否認人在小琉球，表示他是「打假卡」。

外界推測韓國瑜將於明天（15日）市政會議後開始請假，展開全台「平民土地之旅」，16日從屏東鵝鑾鼻燈塔出發，下午安排東港區漁會等多處拜訪行程，隨後搭船到小琉球，當晚將夜宿小琉球。

不過，包括韓國瑜及韓國瑜競選辦公室，迄今仍不願證實韓國瑜何時請假及相關競選行程，倒是前高雄市觀光局長、現已進入韓國瑜競選團隊的潘恒旭，今早在臉書貼出一張耐人尋味的照片。

潘恒旭臉書上顯示，他在小琉球上的獨立書店「小島停硫」打卡，是否事先為韓國瑜探路？記者電訪潘恒旭，他否認目前人在小琉球，強調照片是以前造訪時拍攝的，他是「打假卡」。

至於為何突然貼出書店照片？潘恒旭解釋說：「是為了幫書店宣傳」，他強調，這家書店是兩名潛水教練創立的，獨立書店在小琉球生存困難，因此幫他們加油打氣。

針對韓國瑜是否將在16日展開競選行程，當晚夜宿小琉球？潘恒旭表示，一切行程以韓市長及韓競辦正式宣布為準。

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