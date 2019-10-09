美台國防工業會議 國民黨代表團：降低兩岸關係傷害為要務

2019-10-09 11:50

〔記者林良昇／綜合報導〕「美台國防工業會議」在美東時間10月6日至8日在美國馬里蘭州登場，國民黨由立委江啟臣、許毓仁、總統參選人韓國瑜國政顧問團國防組成員等人代表出席，國民黨也表達，若能重返執政，將過去兩岸關係、對外關係造成的傷害降低，將是優先要務。

江啟臣、許毓仁與韓國瑜國政顧問團國防組成員國防部前副部長陳永康、淡江大學教授黃介正、國安局前駐美中將特派員田在勱組成國民黨代表團參加「美台國防工業會議」。江啟臣在臉書上說，與美方互動良好，也向美方各界表達國民黨在對外政策的穩健立場。

江啟臣表示，台灣在對外政策與兩岸關係上應能扮演重要角色，台灣採取主動也有助包括美國在內的友邦利益，這才是雙贏、多贏的策略。但現今情況已不同於8年前國民黨執政時代，若干傷害已經造成，國民黨若能重返執政，將過去兩岸關係、對外關係造成的傷害降低，將是優先要務。

江啟臣也強調，美中台三邊關係上台灣應該有角色，而非選邊站，相信美國也會樂見台灣扮演積極性且對大家都有利的角色，不會損及某一方或製造對立。這是台灣在這三邊關係中可以掌握的契機，國民黨執政後，將尋回原本就能掌握的定位，發揮積極正面的區域功能。

許毓仁則受邀在美台國防工業會議資訊戰爭議題座談擔任講者，他提出「美台資安聯防」國防概念。認為除應強化資訊安全防護網外，更應加強資安人才的培育。透過美台雙方共同投資，培養資安人才，建構「美台資安聯防」，將能創造強大的美台資安防衛連線。

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