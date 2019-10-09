美國防部副助理部長海大衛：台灣2020大選 美關切中國潛在影響

2019-10-09

美台國防工業會議 馬里蘭州登場

〔記者涂鉅旻／台北報導〕今年度「美台國防工業會議」於美東時間六日至八日登場，雙方就國防議題交換意見。據透露，美國國防部副助理部長海大衛在七日晚間演說時，除肯定蔡英文總統逐年增加國防預算，亦特別關切台灣明年總統、立委大選時，中國的潛在影響，並稱這將是台灣關鍵性選戰，因為台灣已是美國印太戰略的關鍵（critical）夥伴。

國安會副秘書長陳文政、國防部副部長張冠群率領產官學界人士，前往美國馬里蘭州參加今年「美台國防工業會議」。除海大衛與張冠群發表演說，現場亦安排五場主題論壇，讓雙方就各程度的軍事威脅、未來建軍發展與合作交換意見。

與會人士表示，今年會議可見台美雙方關係升溫，美方與會者態度也較以往更為自然。海大衛對蔡政府逐年增加國防預算表示肯定，也有在場人士提及前美國總統雷根手稿（指八月解密的「八一七公報」總統備忘錄，其中提及美國對台提供武器之性能與數量，完全視中國所構成的威脅而定），強調美方對台軍售的持續性與質量。

我盼參與軍演 美方：先人員交流

不過，就兩國軍事交流部分，美方期盼雙方先奠基於人員交流與訓練，我國爭取多年的環太平洋演習（RIMPAC）則應「一步一步來」。

另外，美方也對我國建軍作戰提出數項具體意見。與會者透露，美方雖肯定我國透過自動化武器系統取代人力的發展方向，也樂見蔡政府對國防的重視，但認為我國「不對稱戰力」能量尚不足，仍期盼我國在正規戰力外，持續強化無人飛行載具、具有效防禦能量的軍備。另外，中國假如對我發動「第一擊」，我國機場、雷達陣地等存活率及反擊能力，應進一步提升。

與會人士表示，美方認為台灣軍備的「量」無法和中共抗衡，「質」也已非我方能宣稱的強項，但美方認為，我國軍人的素質、訓練強度遠遠高過中國。

陳文政在會後記者會表示，美台雙邊產業在維保合作上，相信近期內會有「可觀成就」；張冠群也說，美方盼我方能建置後勤供應鏈，這將是未來努力方向。

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