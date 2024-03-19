中常委質疑突襲通過黃復興組改案 朱立倫：所有改革都依制度進行

國民黨主席朱立倫（圖中）出席第五屆驗光師年會暨國際學術研討會。（記者王藝菘攝）

2024/03/19 11:20

〔記者陳嘉怡／台北報導〕國民黨主席朱立倫在上任中常委任期最後一次中常會中，通過黃復興黨部組改案，引起現任中常委質疑正當性，外傳新任中常委將於明天中常會尋求組改案翻盤。朱立倫今（19）回應，自己從來不擔心這些事情，所有改革都依照制度在進行，國民黨要重生與愈來愈好，一定要改革。

國民黨中央委員、新任中常委孫健萍質疑，朱立倫6日主持國民黨第21屆第一任最後一次中常會，屬「看守」性質，無權審議組織改造案，認為應召開中央委員會全體會議臨時會。

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朱立倫今天出席第五屆驗光師年會暨國際學術研討會，會前受訪時表示，所有改革都依照制度在進行，國民黨要重生與愈來愈好一定要改革，改革過程一定有一些雜音與反彈力量，會盡力說明，認為目前改革順利，絕大部分黨員與社會都支持改革，唯有民進黨與一些反對國民黨的力量希望國民黨不要改革，但國民黨最大努力堅持到底。

朱立倫表示，黃復興是國民黨非常正面的力量，組改後讓黃復興擴大在各縣市黨部基層服務所有黨員，爭取社會支持，相信用這樣的方式改革，能讓大家團結更合作。

傳出新任中常委將於明天中常會尋求組改案翻盤，朱立倫回應，自己從來不擔心這些事情，認為最希望我們國民黨亂的就是民進黨，國民黨一定會好好的大步向前。

朱立倫今天出席第五屆驗光師年會暨國際學術研討會，受訪時表示國民黨要重生與愈來愈好，一定要改革。（記者陳嘉怡攝）

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