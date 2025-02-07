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    首頁　>　社會

    高雄連環殺人案 鄰居曝凶嫌舉止怪異曾聽到「屋內有鋸東西聲」

    鄰居對張介宗犯下連環殺人案議論紛紛。（記者李惠洲攝）

    鄰居對張介宗犯下連環殺人案議論紛紛。（記者李惠洲攝）

    2025/02/07 17:37

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄連環殺人案兇嫌張介宗在鄰居眼中相當沉默寡言，不過他在外相當會吹噓，搭訕女性時口若懸河。鄰居說，最近深夜洗澡時，曾聽到張宅內有鋸東西聲響，偶而也會聽到敲打聲，回想起來毛骨悚然。

    張介宗經常出沒左營萬年縣公園、三民公園，左營當地民眾指出，張介宗與林婦、張婦都是舊識，會一起泡茶、聊天，張總愛吹噓自己很有錢，在台北有房子，他還會在公園內搭訕婦人，自誇周旋女人之間。

    不過在鄰居眼裡，張介宗沉默寡言，不會主動與人打招呼，看似陰沉，與鄰居幾乎沒有互動，反而是之前與他同住的哥哥較和善，後來他都是獨居，未見過有人來找他，或是帶女性回家，平常「來無影、去無蹤」。

    張介宗舉止怪異，多名鄰居指他常在陽台赤身露體，曾想向民代反映勸導，後來也就見怪不怪。

    一名阿嬤說，最近有次深夜10點多洗澡時，聽到張宅傳來「雷、雷」鋸東西聲響，當時還很生氣深夜擾人，也曾上午7、8點聽到敲敲打打聲音，還以為他是在工作，不過她無法確定他在屋內作為。

    一名長者說，張嫌年輕時就住在該處，直到他的父母離世後，才與張家斷了往來，也有人說他是「七逃人」，但沒人知道他的底細。

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