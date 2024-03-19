賴清德主張一次造完7艘潛艦 主計長：每年金額不會非常大

台灣首艘原型潛艦海鯤號正進行泊港測試。（資料照）

2024/03/19 11:56

〔記者陳政宇／台北報導〕總統當選人賴清德支持潛艦國造態度明確，傳出主張一次造完7艘後續艦，但國民黨立委王鴻薇認為有財政負荷之虞。行政院主計總處主計長朱澤民今（19）日評估，潛艦的建造是跨年度，若國防部有提出計畫，每年的金額不會非常大。

台灣首艘原型潛艦「海鯤號」上月26日移出海昌廠，隨即觸水並拖進乾塢進行最後的泊港測試，最快於5月間進行海測。總統蔡英文與賴清德9日出席海巡署嘉義級巡防艦第3艘「雲林艦」交船及「台北艦」命名典禮，隨後視導海鯤號，賴清德聽取簡報後表達支持潛艦國造態度。

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立法院會今繼續邀請行政院長陳建仁進行施政總質詢。王鴻薇質詢時關注，賴清德這2天講了1個很重要的事，7艘國造潛艦要一次做完，但總統蔡英文任內則規劃分批次，這當然是考慮潛艦國造及財政的量能。

對此，朱澤民答覆說，國防外交屬於總統職權，潛艦的建造需要跨很多年度，若國防部有提出跨年度計劃，每年的金額不會非常大，「當然會增加，但不會非常大」。

王鴻薇追問，是否要編列特別預算。朱澤民認為，這要看國防部的意見，如果是屬於多年期、一貫性和連續性，經過立法院同意後就可以編列。

不過，王鴻薇認為，國造潛艦的第1艘海鯤號尚未真正下水，一邊做並檢討修正，同時考慮財政負荷，若7艘潛艦在賴任內一次做完、把錢全部花完，最大的問題就是財政。

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