兒盟等非營利組織內幕曝光！ 她踢爆民眾捐款長期被濫用

兒童福利聯盟轉介保母虐童致死案，有人踢爆兒福等非營利組織濫用民眾捐款的狀況長期存在，呼籲這些單位公開財務報告。圖為兒福董事長林志嘉（左二）、執行長白麗芳（右二）日前道歉。（資料照）

2024/03/19 13:00

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕兒童福利聯盟轉介保母虐童致死案，引發兒福擁有45億元資產、砸3.7億買下台北市內湖區辦公室的爭議，臉書粉專「合和拾間- 創造體驗及溫暖記憶」拿出實際資料表示，兒福等非營利組織濫用民眾捐款的狀況長期存在，呼籲這些單位公開財務報告。

「合和拾間- 創造體驗及溫暖記憶」的陳怡秀表示，自己大學剛畢業沒多久，就因為莫拉格風災花了幾週時間蒐集上千則文章、整理上百個網站並加入幾十個志工平台，發現捐款的資源分配問題很大，之後就持續投書媒體，希望各界對非營利組織、宗教團體的運作問題多加了解。

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陳怡秀指出，她曾在一些相關單位從事兼職或志工的工作，某次去南部拜訪一個非營利組織時，發現對方買下一棟電梯華廈讓個案每日前來用餐，但詢問之下一天只會有幾十個個案進來吃飯。

陳怡秀表示，先不談這棟樓要多少錢，光是單層出租的收入，應該就能每日固定跟附近便當店買餐食給個案享用，更何況只是發餐點並沒有住宿，買下一棟樓的剩餘閒置空間不知要用來做什麼。

陳怡秀說，自己之後又跟著這個非營利組織去了另一處據點，那是一整棟空蕩蕩的自建樓，而且竟然是蓋好了房子但還沒規劃好用途。陳怡秀指出，那個單位名下的房產數多到令人咋舌，用來買房的錢都是大眾捐贈的。

陳怡秀表示，有些在非營利組織工作的朋友曾透露，某非營利組織高層出差開會都是選價格高昂的星級酒店，價格絕對不是中小企業主負擔得起的，還有非營利組織花1200萬設計網站，更別提兒福高層傳出年薪高達500萬，不過這些並不令人驚訝，因為自己多年前就耳聞一些基金會都是類似情況。

陳怡秀說，不少非營利組織、基金會並非真的不營利，而是企業用來避稅，也可以用各種名義讓資金「合法的流動」、隱藏去向，這樣的組織往往特別會做行銷、公關，募款能力也很好。

陳怡秀拿出實際資料，直指兒福聯盟2022年的捐款收入為4億9711萬5055元，結餘達1.1億元；2021年捐款收入5億7077萬5598元，結餘2.5億元；2020年捐款收入6億3715萬6955元，結餘3.1億元；2019年捐款收入7億4743萬5433元，結餘4.9億元；2018年捐款收入6億9821萬4942元，結餘2.8億元。

陳怡秀表示，創世基金會同樣結餘比例偏高，2022年創世編列了12.6億的計畫，最後實際募款12.4億，支出7.6億，結餘高達4.8億，而且即使年年有結餘，但每年過年都能看到創世呼籲捐款讓街友過好年，彷彿經費非常拮据一樣。

陳怡秀說，從上述數字就能看出大眾的捐款長年被濫用，自己從十幾年前就寫過相關文章，但是從來沒有引起大眾重視，每次事件爆發都只有民眾退款、主管機關做做秀檢討，但法規和實務從來沒有任何改進和改變。

陳怡秀痛斥，利用弱勢來募款、濫用大眾的愛心其實比詐騙集團還卑劣，因為很多人是省吃儉用的想把錢留下來給真正需要的人，也有很多弱勢是處於人間地獄中，就跟這次被虐死的孩子一樣，卻遲遲得不到外援。

陳怡秀表示，這些錢明明可以用來買孩童的餐食、讓窮人治病、改善獨居老人生活環境、聘請更多社工或是給社福基層人員更好的待遇，但是卻變成高層錦衣玉食的收入，透過買賣房產、外包專案來收取回扣。

陳怡秀指出，之所以會有這種現象，就是因為各界從來不去要求和關心這類事情，只覺得把錢捐出去就好，卻從不要求對方公開執行狀況。另外，政府主管機關明明可以立法規範，但因為自身利益需求，反倒對非營利組織和宗教團體大開後門，就像兒福的高層都是國民黨的政要。

陳怡秀說，關係到成千上萬兒童、街友等弱勢的執行單位，編列出十幾億的預算，最後只公開1到2頁A4的財務報告就能蒙混過關，大眾及政府對於這種現象竟然普遍接受且不過問。

對此，陳怡秀要求兒福等組織不要再說冠冕堂皇的場面話，最好公開組織內主管級和理監事薪資，說明一個社工要負責多少個案，並且製作完整的財務報告向大眾公開，但不知兒福、創世和一些每年募款金額上億的非營利組織、宗教團體有幾個能做到。

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