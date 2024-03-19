否認高層年薪500萬 兒盟：財務報表每年都公開歡迎檢視

兒盟上週對於1歲童遭轉介保母虐死一案公開道歉。（資料照）

2024/03/19 14:01

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兒盟等非營利組織內幕曝光！ 她踢爆民眾捐款長期被濫用

〔記者楊媛婷／台北報導〕有民眾在網路質疑兒福聯盟的結餘比例過高，質疑是否有濫用民眾捐款的情況，也認為兒盟應該定期公開財務報表，兒盟今（19日）表示，財務報表每年都會公開，也都有接受台灣公益團體自律聯盟監督、主管機關監督，表示財務報表都歡迎大家指教與檢視。

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臉書粉專「合和拾間-創造體驗及溫暖記憶」貼出兒盟2018年到2022年的捐款收入跟結餘資料，兒盟每年結餘都超過1億元以上，甚至2019年的結餘更高達4.9億元，並指偶在非營利組織工作的朋友透露，某非營利組織高層出差開會都是選5星級酒店，並說兒福聯盟傳出高層年薪高達500萬元都不讓人驚訝。

兒盟品牌經理王定正表示，自兒福聯盟成立以來每一年都會公開財務報告，並且兒盟也有接受台灣公益團體自律聯盟監督外，每年也都要接受主管機關監督，而對於每年結餘偏高的情況，王定正表示，近年收入與支出已經越來越相近，不能僅援引舊資料，並且隨著社會對兒盟的期待愈多，兒盟近年也積極發展相關業務，員工人數近年呈現增加趨勢，這些都是為了回應社會的期待。

對於外傳兒盟高層年薪500萬的傳言，王定正表示，董事會都是無給職，高層年薪500萬元的傳言則完全是空穴來風。

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