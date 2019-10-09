黨國恐怖！蔡寬裕：認定附匪分子沒收財產 台火竟成KMT黨產

2019-10-09 11:35

〔記者陳鈺馥／台北報導〕黨國恐怖，侵害人民財產！台灣戒嚴時期政治受難者關懷協會榮譽理事長蔡寬裕今日在「返產」記者會憶及，國民黨以前用軍事高壓統治台灣，過去觸犯唯一死刑及叛亂重罪，身家財產就會被沒收，雖然說是沒收財產，但這跟土匪沒兩樣，更離譜的還有構陷別人是附匪份子，台火公司直接被變成國民黨黨產。

今年高齡87歲的政治受難者蔡寬裕舉例，辜岳甫夫人辜顏碧霞當年一位家庭老師向她借了2千元，結果辜顏碧霞被判刑10年，辜家在延平北路的高砂鐵工廠被國民黨政府沒收，被保密局改建成北所，辜顏碧霞曾被關在那。

蔡寬裕提及，另外還有政治受難者劉明當年開了一間印刷所，因為朋友包了一包紅包給他，結果劉明就被國民黨抓走，特務直接對他說「你是要命還是財產」，像這種特務覬覦財產，陷人入罪例子，在白色恐怖時代非常的多。

蔡寬裕指出，台北市帝寶對面以前有一塊1500多坪土地，當年有一很大間日本宿舍是劉明的，結果劉明被關押時，那間房子就被保密局侵占，財產後來變成他人所有，面對當年許多不公不義，國民黨至今不肯認錯。

「台灣火柴公司變成國民黨黨產！」蔡寬裕透露，有一件大家比較不知道，國家機器侵害人民財產起碼是歸國庫，但以前還有經營者被認為是「附匪份子」，結果公司財產卻成為國民黨的財產。

蔡寬裕提及，台灣火柴公司以前是專賣事業，戰後政府要將火柴工廠轉交給民間經營，時任台灣省政府主席吳國楨引進上海財團要買工廠，財團引介一名王姓經理人來接台火。結果國民黨政府認為王姓經理是「附匪分子」，就將王給抓起來。

蔡寬裕呼籲，這件事情很少人知道，他坐過牢聽獄友及一些朋友講過，當年台火公司在新竹、台中工廠佔地數十甲，最後就變成國民黨裕台公司財產，數十年後當土地增值後，國民黨就將土地轉賣，像這種公司財產變成不當黨產的，黨產會應該要去調查處理。

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