《釋憲言詞辯論 8月6日登場》藍備戰 希望守住最後防線

針對「國會擴權法案」釋憲案，憲法法庭訂於八月六日舉行言詞辯論庭，將針對立法程序、總統國情報告、藐視國會、調查權等法規條文進行辯論。（資料照）

2024/07/25 05:30

〔記者林欣漢、林哲遠、李文馨／台北報導〕國會職權修法釋憲案，憲法法庭訂八月六日言詞辯論，身為立法院代表的國民黨立委吳宗憲、翁曉玲，正積極備戰討論中，預計下星期進行細部分工，為辯論策略做最後定奪。國民黨團強調，國民黨團會持續努力做釋憲相關準備，希望守住最後一道防線。

白營：不可能全都違憲

民眾黨團總召黃國昌認為，憲法法庭不可能會將全部條文宣告違憲，他會看憲法法庭用什麼理由，宣告哪個條文違憲，他會繼續修，修到憲法法庭沒話可講。

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民眾黨立委、立院經濟委員會進口雞蛋調查小組召集人張啓楷表示，希望大法官把調查權留給立法院，將進口雞蛋疑雲查清楚，還給人民真相。

翁曉玲表示，盼大法官能尊重立法院的職權行使，其他國家過去也都非常重視國會有調查權，這也是對行政部門比較好的監督工具。

籲尊重立院職權行使

翁曉玲指出，這次修法是在履行二十年前釋字五八五號對於國會調查權的法制化，希望大法官能了解此次修法的意義及目的，與其他國家相較，此次修法沒有逾越比例原則，也沒有侵害到其他機關的核心特權，期盼大法官能真正重視及尊重立院的修法。

她說，如果憲法法庭吹毛求疵認為哪些條文有問題，就再修法。既然總統賴清德說尊重憲法法庭的裁判，如果法案、條文沒有問題，也希望賴總統能夠遵守憲法法庭的決定，能夠依法執行。

吳宗憲指出，主筆和同意的大法官，認為只要有「政黨對立衝突」，就是危害憲政秩序，那以後所有執政黨不想過的法案，行政院就繼續用假消息提覆議、總統也不協商，帶頭慫恿民間抗爭，釋憲都會如他的意。大法官為了民進黨政權，拿整個司法體系來陪葬。

吳宗憲稱，調查小組明明沒運作，連要調閱資料都沒決議，更不用說調查委員會根本就不存在，但危害可以用「想像」的。以後下級各法院，如果當事人、律師們都引用來聲請暫時處分，司法肯定潰堤。最可怕的是，如果連講求實證的司法都可以靠「想像」來做掉合法的立法程序，未來人民還有什麼武器可以監督政府？「我們離獨裁越來越近。」

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