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《釋憲言詞辯論 8月6日登場》綠主張 程序和實體均違憲

針對「國會擴權法案」釋憲案，憲法法庭訂於八月六日舉行言詞辯論庭，將針對立法程序、總統國情報告、藐視國會、調查權等法規條文進行辯論。（資料照）

針對「國會擴權法案」釋憲案，憲法法庭訂於八月六日舉行言詞辯論庭，將針對立法程序、總統國情報告、藐視國會、調查權等法規條文進行辯論。（資料照）

2024/07/25 05:30

〔記者謝君臨／台北報導〕針對「國會擴權法案」釋憲案，憲法法庭訂於八月六日舉行言詞辯論庭，將針對立法程序、總統國情報告、藐視國會、調查權等法規條文進行辯論。立院民進黨團強調，相關法條違反憲法的民主國原則、權力分立原則、正當法律程序、規範明確性原則及比例原則，並侵害人民的隱私權、財產權、訴訟權等，恐對國家社會造成不可逆的重大危害，因而聲請釋憲。

民進黨團稱，權力分立制度為憲法秩序存立的基礎，憲法並未建構國會優位的憲政體制，立法權行使時有其界限，不可逾越。

針對「國會擴權法案」，民進黨團聲請釋憲的主張可概分兩部分，一是立法程序有重大明顯瑕疵，應屬無效；另一為實體條文違憲。程序部分，包括相關法案於委員會審查時未經實質討論、協商時也未實質協商，院會討論時沒有給予少數黨立委充分發言機會，且以「不記名的舉手表決」進行表決。

實體條文中，國情報告部分，民進黨團主張，相關條文牴觸權力分立原則。我國於修憲後採行總統僅向人民負責、不向立院負責的雙元民主體制。另自二○○○年第六次修憲後，修憲者為避免與質詢權混淆，刻意刪除國是建言權的歷史沿革，也可清楚得出憲法在「立院不得質詢總統」上的明確立場。

反質詢 字義上難理解

藐視國會罪部分，黨團指出，相關條文的「反質詢」及「其他藐視國會之行為」，違反法律明確性原則，於字義上顯難以理解、非被質詢人所得預見，更難受法院審查認定。

人事同意權部分，民進黨團表示，相關條文課予被提名人須依立院的要求提供各種資料，違反比例原則，也將可能侵害被提名人的隱私權。

在調查權行使部分，黨團認為，相關條文違反大法官釋字第五八五號解釋之意旨，而有違憲法上權力分立的本旨，並違背正當法律程序。基於權力分立與制衡原則，立院調查權所得調查的對象或事項，並非毫無限制。

民進黨團強調，相關條文要求人民配合提供文件、資料及檔案，或到場接受詢問，並以不配合時課以罰鍰做為強制手段，乃屬侵害人民的財產權、行動自由權及不表意自由權。

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