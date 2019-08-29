卓榮泰批坐擁鉅額黨產 國民黨：睜眼說瞎話

2019-08-29 17:50

〔記者施曉光／台北報導〕民進黨主席卓榮泰昨天批評國民黨坐擁鉅額黨產，若不處理，台灣政黨政治永遠沒有公平競爭的一天；國民黨今天駁斥說，民進黨執政這3年多來，對國民黨展開無盡的打壓鬥爭，各界有目共睹，更讓執政黨占盡政黨競爭中的優勢，讓台灣民主嚴重開倒車，卓榮泰竟然還有臉消費黨產議題，讓國人見識到執政黨睜眼說瞎話的耍嘴皮功夫，國民黨深表不齒。

國民黨表示，民進黨執政後，透過黨產條例、不當黨產處理委員會，以違法違憲的作為來打壓在野黨，導致國民黨合法財產遭掠奪、凍結，黨務運作經費拮据，多個地方黨部遭拍賣，連工作人員薪水都需持續借貸，選舉期間對候選人的補助幾乎歸零，對照民進黨近年大發年終，酬庸人事滿佈國營事業，令人懷疑卓榮泰口中的「政黨公平競爭」，其實是「民進黨一黨獨大」。

國民黨說，面對民進黨抄家滅族式的政治鬥爭，國民黨只能尋求司法程序救濟，並期待黨產條例釋憲，以對抗執政黨的非法打壓，如今大法官會議對黨產條例的釋憲遲遲不處理，也令人懷疑民進黨的黑手早已伸入司法。

國民黨指出，民進黨治國沒政績，面對兩岸關係僵局又一籌莫展，只知道一再拿國民黨來做文章，卓榮泰昨天先是秀出自己以前的國民黨證，批評過去黨國一體，又拿國民黨黨產來睜眼說瞎話，國民黨呼籲，「卓主席應該自重，別老是拿國民黨來轉移焦點。」

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