新竹台派颱風夜大辦桌 民團發起罷免高虹安

不畏颱風，新竹台派大辦桌活動昨爆桌到20多桌，現場有逾兩百人參加餐會，並端出以高虹安爭議為主的菜色。（記者洪美秀攝）

2024/07/25 05:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市長高虹安貪污案宣判因颱風延期，新竹台派大辦桌昨晚照常舉行，新竹青鳥發起人林士凱表示，昨晚的大辦桌活動超過二百人參與，現場也有罷免高虹安的公民團體發起提案連署，目前已破千份，可見民眾對高虹安不滿的情緒相當高。

在場者也說，不必等到宣判結果，就足以讓新竹人站出來表達這股不滿的情緒，而青鳥行動就是要維護台灣立場，絕不能讓藍白的國會擴權法案施行，即使颱風冒風雨也要參加。

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活動邀請陽明交大特聘教授林志潔到場，她說，從立法院國會藍白亂象到公民團體發起青鳥行動，幸好憲法法庭做了暫時處分的緊急裁定，如今公民團體辦新竹台派大辦桌，正展現公民力量很豐沛，希望結合新竹台派的力量來為新竹努力。

議員爆高友友們承包辦公室裝潢 市府駁斥

此外，新竹市議員楊玲宜前天在電視節目中爆料稱，高虹安上任後辦公室裝潢花費達一四八萬元，新添購的沙發從國外進口、走「酒店風」，承包裝潢的竟是做衛浴的「高友友們」，抨擊高虹安連六八八元的化妝品收納盒都報公帳核銷，巧取公家資源的心態與當立委時詐領助理費一樣。市府則指，楊玲宜在電視節目所說皆為不實指控，籲楊玲宜道歉，不要抹煞基層公務員的辛苦。

楊玲宜表示，高虹安要自清就公布所有明細清單，不要轉移焦點。

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