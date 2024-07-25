國家氣候變遷委員會 延至8月登場

國家氣候變遷委員會

2024/07/25 05:30

3大委員會第一棒 非官方代表逾六成

〔記者陳昀／台北報導〕總統府六月宣布設立三大委員會，原訂今天率先登場的「國家氣候變遷對策委員會」因颱風延至八月上旬舉行。黨政高層透露，能源議題不是反核、擁核的是非題，而是共尋務實解方；委員會運作將由行政團隊提出施政報告，形成結論後帶回列管、推動，委員會中非官方代表逾六成，以此累積正當性、凝聚社會共識，進而達成賴總統期許的社會參與、社會溝通、政策效能引擎三大任務。

賴期許三大任務 讓推動政策更具正當性

賴清德總統六月十九日宣布成立「國家氣候變遷對策委員會」、「全社會防衛韌性委員會」及「健康台灣推動委員會」，強調要為未來的台灣展開行動。

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高層說明，國家氣候變遷對策委員會的第一項任務，要成為社會參與平台，委員會有十八名非官方代表、佔逾六成，橫跨AI、半導體及傳統產業，並涵蓋跨世代環團，以及涉足能源、科學、醫療及環境永續的不同學者，各委員對各項議題勢必有不同立場，委員會希望以事實為基礎，聚焦議題、凝聚社會共識，加速政策推進。

第二項任務是成為社會溝通的橋樑，高層表示，委員會執行分階段，第一階段將公開直播，包含主持會議的賴總統致詞、行政團隊的專題報告；第二階段就報告內容展開閉門的議題討論；第三階段召開會後記者會，由總統府發言人郭雅慧轉述總統談話、總統府副秘書長張惇涵轉述委員會討論過程，並回應媒體提問，強化社會溝通。

高層指出，全球氣候變遷涉及議題層面非常廣泛，各項討論是多元的「選擇題」、「複選題」，以社會關注的能源議題為例，預期不會只停留在反核、擁核的二元討論「是非題」，而將透過理性對話共尋務實解方、凝聚社會共識，會中若形成高度共識即可形成決策，一旦有歧異，也能決議請行政部門再研議，如窒礙難行、或委員對實際狀況有資訊不充足之處，委員會也有強化實際資訊揭露及溝通的效果。

第三項任務是成為政策效能的引擎，「國家氣候變遷對策委員會」將與「行政院永續會」對接，專題報告先在行政院展開討論、經行政院長卓榮泰核准後，再帶到委員會報告施政進度，討論形成共識後，再將相關意見帶回行政院持續列管、推進，過程中府院意見也持續雙向流動。

高層並說，未來三大委員會的運作模式都將比照辦理，亦即委員會具備「諮詢」及「政策輔佐」性質與建議權、建言權，最終由行政部門及整體執政團隊決策。他認為，委員會將基於科學基礎、事實討論，凝聚社會共識，讓推動政策更具備正當性，在野黨在國會若要杯葛，也必須接受民意檢驗。

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