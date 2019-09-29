「富山宣言」挺台灣 康裕成：謝謝日本眾多地方議會

2019-09-29 23:11

〔記者王榮祥／高雄報導〕康裕成等多位民進黨高市議員28日前往日本參加台日交流高峰會in富山，會中通過「富山宣言」、 力挺台灣參加世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）、跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）等國際組織，康裕成透過臉書指出，謝謝日本地方議會們！

「台日交流高峰會」主要是由日本和台灣地方議員參加，首屆於2015年在日本金澤市召開，為台日地方交流重要峰會，去年首度移師台灣、選在高雄舉行，台日共有各地62個議會、近500議員參與。

今年為第5屆辦理，28日在日本富山市舉行，高雄市議會由前議長、現任議員康裕成率團與會，另有台北市及台南市議會參加，日本則有36個地方議會議員出席，參與議員超過320位。

我駐日代表謝長廷致詞表示，地方交流甚為重要，他2016年到任後，推動台日地方政府簽署友好交流協定已達68件，他也提到台灣盼參加國際組織，但受到中國不斷阻撓、處境艱難，感謝日本友人「患難見真情」支持台灣參與國際社會。

「台日交流高峰會」也在會後、通過支持台灣加入國際組織的「富山宣言」，宣言中也提到為達成2020年前、實現互訪交流人數達到800萬人的目標，台日雙方將合作強化在經濟、觀光、文化等領域交流，深化台日友好關係。

康裕成還分享一段小故事，她今天中午在一間93年歷史的老建築內用餐，老闆知道他們是台灣來的，特別招待飯後咖啡，並帶著眼淚說：「謝謝台灣在2011年幫忙，我知道台灣與中國關係很尷尬，如果有需要我幫忙的，請盡量吩咐」。

康裕成與同行議員聽了也快掉下眼淚，這種第一次見面、就有這麼感動的對話，就是日台深厚友情的見證！

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