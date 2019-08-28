嫩薑、粉薑及老薑怎麼分？台日大學生薑園交流找答案

2019-08-28 15:14

〔記者謝介裕／南投報導〕「薑」是料理中常見的調味食材，但嫩薑、粉薑、老薑如何區分你知道?原來並非品種不同，而是依栽種採收期長短作為分水嶺，南投縣名間鄉農會一番說明，令前來交流的日本大學生又驚又喜，有如獲至寶之感。

中興大學姐妹校日本東京農業大學師生20餘人，此次來台進行為期2週的知識交流，今日特別以「熱帶農業」為主題，在中興大學農業暨自然資源學院副院長黃紹毅及植物病理學博士顏志恆陪同下，實地到名間鄉薑園及生薑篩洗場等地進行觀摩。

名間農會常務監事謝添興本身就是薑農，也特別充當導覽解說員表示，名間鄉種植生薑面積約110公頃，居全台之冠，日本是主要的外銷國家，學生們耳聞後，在薑園體驗採薑、篩選、清洗等過程之中，也更多了一分親切感，有的人甚至當下將「嫩薑」當成生魚片生吃品嚐，還以日語不斷大聲誇讚：「好吃、很好吃…」。

然而，令日本大學生們最疑惑不解的是，嫩薑、粉薑、老薑等3種薑，在市面上經常看到、吃到，但卻不知如何區分?中興大學師生也有同感，還打趣表示：「我們也被考倒了…」

謝添興說，栽種4個月採收的薑，因莖皮薄且嫩，肉質比較柔軟多汁，所以稱為「嫩薑」；栽種時間到6個月時，薑莖雖然變得比較粗大，但薑皮會轉為淡褐色且光滑鮮亮，好似女子般細皮嫩肉，遂以「粉薑」稱之。

至於栽種10個月以上才採收，此時薑已經完全成熟，不但外皮粗厚，且吃起來也較前2者辛辣，便稱為老薑或薑母。

隨後，名間鄉公所繼續安排日本東京農業大學師生一行人，轉往台灣豐滿生技精緻農場參觀薑黃，以及茶園、紅龍果園，學生們一邊聽農友說明栽種管理技術，一邊品茗、嚐果，度過快樂又充實的農業知性之旅。

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