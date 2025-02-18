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    大逆轉！ 泰國議員今「承認性侵台灣女遊客」 投案畫面曝光

    今（18）日下午，猜言帕宛突然現身清邁府警察局投案，承認性侵罪嫌的指控。（圖擷自猜言帕宛臉書粉專）

    今（18）日下午，猜言帕宛突然現身清邁府警察局投案，承認性侵罪嫌的指控。（圖擷自猜言帕宛臉書粉專）

    2025/02/18 16:16

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕大逆轉！泰國眾議院議員猜言帕宛（Chaiyamparwaan Manpianjit）上月涉嫌強暴一名台灣女遊客，泰國警方介入調查，我國外交部也表達關切，猜言帕宛犯行事後神隱多日，又出面堅決否認，稱2人是合意性交，讓案情顯入膠著。今（18）日下午，猜言帕宛突然現身清邁府警察局投案，承認性侵罪嫌的指控。

    綜合外媒報導，猜言帕宛日前被指控涉嫌在今年1月9日，於清邁市中心一間飯店性侵一名25歲台灣女遊客。被害女子控訴，2人先是在酒吧認識，事後對方表示要送她回飯店，未料卻在飯店遭到性侵，事後女子立即在案發當天報警，警方立即展開調查後，種種證據都足以指控猜言帕宛犯下性侵重罪，因此向清邁法院申請逮捕令。

    報導指出，猜言帕宛持有國會議員身分，擁有逮捕豁免權，加上事發當時為眾議院會期中，警方無法直接逮捕，只能請清邁法院去函請求國會同意。事後時常分享泰國資訊的臉書粉專「泰國清邁象 Chiang MaiElephant」小編指出，他觀看完監視器影片後，認為「台女仙人跳的跡象嚴重」，導致各界對這起案情陷入激烈爭論。

    猜言帕宛則在事件曝光後神隱，過數日才透過團隊否認犯行，同時質疑清邁警方的司法程序有問題，以及宣稱自己和台灣女遊客是合意性交，無性侵的疑慮。不過今日這起案情再度出現驚人反轉，原先躲藏在曼谷的猜言帕宛，今日下午在律師的陪同下，主動前往清邁府警察局投案，同時向現場媒體承認自己性侵台灣女遊客。

    ☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

    ☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

    今（18）日下午，猜言帕宛突然現身清邁府警察局投案，承認性侵罪嫌的指控。（圖擷取自「ดาวแปดแฉก」臉書粉專）

    今（18）日下午，猜言帕宛突然現身清邁府警察局投案，承認性侵罪嫌的指控。（圖擷取自「ดาวแปดแฉก」臉書粉專）

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