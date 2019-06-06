推動「日台交流基本法」 台日協強調「鴨子划水努力」

2019-06-06 11:48

〔記者呂伊萱／台北報導〕日本國會議員長島昭九上週表示將帶頭提出「日台交流基本法」草案。台灣日本關係協會秘書長郭仲熙今天對此表示樂觀其成，我方將「鴨子划水努力」，密切和日華議員懇談會密切聯繫，希望厚植國會中友我實力，共同推進台日關係。

日本李登輝之友會5月29日公布該會草擬的「日台交流基本法」草案。該案未使用較具政治敏感性的「關係法」名稱，內容共有七條條文，包括在法律上保障台灣人在日本依法取得或將來取得的權利，賦予日台兩協會處理各種協議的法律基礎，賦予台灣駐日機構法人資格和駐日職員準外交官身分和豁免權，另外授權日本政府在必要時對台灣政府提供必要情報。

日本國會議員石破茂、長島昭久和中西哲等人上週均表示樂觀其成，長島更表示將帶頭提案，希望大家靜心等候。

新任台日秘書長郭仲熙今天出席外交部例會，回答媒體提問時說，關於「日台交流基本法」提案時機等訊息，目前還沒有具體資訊，「當然我們是樂觀其成」，也表達對於能夠增進台日關係的各種作為，都非常肯定與感謝。

雖然在日本國會推動「日台交流基本法」難度相當高，但郭仲熙說，例如日本國會的跨黨派議員聯盟日華議員懇談會中，有兩百多位國會議員，對我方一向支持，之中也包括支持推動交流基本法的議員，我方將密切與議員們聯繫，「鴨子划水努力」，希望在日本國會裡面厚植友我實力，推動符合共同利益的作為，推進雙方關係更加進步。

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