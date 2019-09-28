台日交流高峰會通過「富山宣言」 挺台加入國際組織

2019-09-28 23:40

〔駐日特派員林翠儀／東京28日報導〕由日本友台地方議員發起的「台日交流高峰會」28日在富山市舉行第5屆峰會，會中通過「富山宣言」，力挺台灣參加世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）、跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）等國際組織。

「台日交流高峰會」主要是由日本和台灣地方議員參加，首屆於2015年在金澤市召開，為台日地方交流的重要峰會，去年在高雄舉行，台日共有各地62個議會、近500議員參與，今年東道主為富山市，高雄市議會由前議長康裕成率團與會，另有台北市及台南市議會參加，日本則有36個地方議會議員出席，參與的議員超過320位。

駐日代表謝長廷致詞表示，地方交流甚為重要，他自2016年到任後，推動台日地方政府簽署友好交流協定已達68件。他也提到，台灣盼參加國際組織，但受到中國不斷阻撓，處境艱難，感謝日本友人「患難見真情」支持台灣參與國際社會。

與會的日本眾議員田畑裕明回應，面對中國打壓台灣國際空間，日本國會跨黨派組織「日華議員懇談會」已表明支持台灣參與CPTPP、ICAO和WHO等國際組織。「台日交流高峰會」也在會後通過支持台灣加入上述國際組織的「富山宣言」。另外，宣言中也提到為達成2020年前實現互訪交流人數達到800萬人的目標，台日雙方將合作強化在經濟、觀光、文化等領域交流，深化台日友好關係。

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