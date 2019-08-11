日本福島少年合唱團不畏風雨 搭機36小時來台表謝意

2019-08-11 20:25

〔記者張菁雅／台中報導〕日本福島縣少年在311大地震後組成MJC合唱團，2014年曾來台演出，用歌聲傳達「感謝台灣」之意。睽違5年，MJC合唱團受台灣高座之友會邀請再度來台，今日前往台中仁愛之家，以歌聲與熱情來關懷獨居老人。因為颱風關係，他們飛行36小時才到台灣，只為了再度向台灣民眾說聲謝謝。

台灣高座之友會會長何敏豪表示，2011年3月，當福島縣遭遇地震災害之際，收到來自台灣各界廣大的援助關心，隨著時間過去，那份感謝的心意絲毫沒有消失。福島縣少年在災後組成MJC合唱團，用孩子們的笑容與歌聲在人們心中點亮希望與光明，他們昨天傍晚抵台，今天特別到台中仁愛之家關懷獨居老人，為台日親善交流增添溫暖的歷史紀錄。

MJC合唱團團長金子洋一表示，MJC合唱團是一群喜歡唱歌的孩子所組成，5年前，曾受到台灣高座會邀請來台舉行演唱會，這次再度來台，除了讓大家看到孩子們的成長，也再次向台灣表達謝意。

金子洋一說，2天前，因為颱風來襲，許多飛機航班無法起飛，合唱團在日本很緊張，福島縣位置在日本很東邊，唯一可以起飛的航班在山口縣，而山口縣在日本的西邊，而且這個航班要過境韓國仁川，儘管如此，團員們還是很想來台灣，總共飛了36小時，終於來到台灣，此行希望和民眾交流，親自說聲謝謝。

MJC合唱團共演唱「祈禱」、「故鄉」、「群青」、「感謝台灣」4首歌曲。在他們演出前，仁愛之家的「凍齡樂團」先演奏2首曲子表示歡迎，還邀請金子洋一與團員代表一起上台共樂，現場掌聲不斷。

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