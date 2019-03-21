台日關係再升溫 赴日打工度假員額擴增至1萬名

2019-03-21 17:07

〔記者彭琬馨／台北報導〕台日關係更上層樓！日本台灣交流協會代表沼田幹夫與台灣日本關係協會會長邱義仁今舉行打工度假制度擴大員額簽署儀式，會中日方代表沼田幹夫宣布，為慶祝日台打工度假制度實施10周年，自今年起將提高赴日打工度假申請名額，由每年5000名、擴增至一萬名；沼田幹夫並說，若能透過雙方青年交流更加深相互了解，日台關係將可發展成全球相互關係的典範。

日本台灣交流協會今宣布，經多次協商後，日台雙方達共識，自2019年4月起，台灣赴日打工度假員額擴增為兩倍，自每年5000名擴大為一萬名，日台雙方代表今並舉行簽署儀式。

台灣日本關係協會會長邱義仁致詞時除向日本政府、日本台灣交流協會表示感謝外，他並說，打工度假能讓台灣青少年、台灣國家未來的動能，實際感受到日本人生活、接觸日本工作文化，他認為「這是真正接地氣的台日交流」；邱義仁說，相對於台灣赴日打工度假的人數不斷攀升，日本申請來台打工度假的5000個名額，「到現在還用不完」，這是台灣未來需要努力改善自身吸引力的地方，

簽署儀式也邀請2015年來台打工度假的仁平和宏先生分享來台打工度假的心得。仁平和宏說，他在完全不懂中文的情況下來到台灣，這也是他首次離開日本、到別的國家工作生活；仁平和宏說，台灣年輕人樂觀、有挑戰精神的態度讓他很佩服，也只有在來台灣打工度假後，才更深刻了解日本與台灣的文化，發現彼此文化的魅力，他希望有更多的台灣人、日本人，利用打工度假制度認識彼此的文化，「不用想太多，先試試看吧」。

待在日本長達10年的台灣人王文萱則鼓勵有意前往日本打工度假的台灣青年，「不要否認台灣文化」，她認為在學習他國文化後，將別國文化的優點，與自己文化的優點加以融合，若能用這份態度面對工作與生活，對未來的人生一定會很有幫助。

台日間自2009年起實施打工度假制度，並於2014年將雙方打工度假名額擴增至每年5000名，今年為台日打工度假制度實施10周年，日方宣布，擴增台灣赴日打工度假員額至一萬人。根據日本台灣交流協會資料，去年申請赴日打工度假的人數為8436名。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/