「日本大學生訪華研修團」訪靜宜大學 深化台日交流

2019-04-10 09:55

〔記者張軒哲／台中報導〕由日本航空、日華青少年交流協會共同主辦，今年邁入第32屆的「日本大學生訪華研修團」一行16人至靜宜大學，與日文系師生進行座談並參訪校園，希望藉此提升台日友好關係、促進國際及文化交流。

靜宜大學校長唐傳義表示，國際化是靜宜的優勢，校方也積極培育學生具備敘事力、資訊力及國際力，在未來人工智能變局中更具競爭力。靜宜與日本多所大學交流密切，透過交換學生、學術及文化等計畫，讓不同成長背景的學生，在跨文化環境中，共同探索多元世界，順利接軌國際！

日本航空經理、研習團團長相澤邦彥指出，「日本大學生訪華研修團」已邁入第32年，今年有6位成員榮獲大阪、東京、琉球等地區的「中文演講比賽」冠、亞軍；另5位優秀學生，則由日台交流協會等單位共同推薦。期待團員成為台日文化交流橋梁，並促進雙方友好關係。

相澤邦彥表示，往年因受限經費與時間，只參訪北部大學；今年首度移師中部，參訪鼎鼎大名的靜宜大學。感謝日文系長達一年的籌劃與協助，靜宜校園優美、學生親切，希望往後每年都能到靜宜進行參訪交流。

靜宜大學日文系主任李偉煌說，「日本大學生訪華研修團」歷年皆參訪北部大學的日文系，今年首次選定靜宜，是難能可貴的國際級青年交流活動，感謝日方肯定靜宜日文系的辦學績效。

李偉煌表示，此交流活動歷經一年的籌備，參與的靜宜學生皆須經過「議題設定、發言撰稿、主任修正、模擬演練」等過程，才能順利達成目標。靜宜學生最大收穫是與日本優秀大學生同台交流，並獲得扎實的日語討論表達技巧。

座談會中，與會成員就台日學生的生活、文化及時事等多元議題進行分享。從高中開始學習中文的琉球大學一年級金城愛香與神谷美月指出，她們因參加中文演講比賽獲選成為團員。第一次到台灣，感受靜宜優美的校園環境，並對靜宜學生流利的日文感到驚訝與敬佩，希望未來有更多機會與台灣學生相互學習成長！

靜宜日文系三年級賴玄同說，透過座談會，深刻體會日本是非常嚴謹的國家，學生在大學二、三年級就開始準備就業，對未來有極高的期許，值得我們學習。交流中不僅認識新朋友，並希望藉由規劃的特色活動，讓日本大學對台灣有更深層認識。

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