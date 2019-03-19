日台交流獎學金頒獎 14日本青少年獲獎將訪台

2019-03-19 22:37

〔駐日特派員林翠儀／東京19日報導〕由日本產經新聞主辦、我駐日代表處等協辦的「第16屆台日文化交流青少年獎學金」19日頒獎，駐日代表謝長廷到場頒獎，並在致詞時表示，希望獲獎者藉由這次的台灣研修之旅，與同世代的台灣青少年進行交流，並結交很多台灣朋友，未來成為台日交流的橋梁。

台日青少年獎學金分成日文作文及中文演講兩部分，開放日本國高中及大學生參加，以「台灣」為主題，發表他們對台灣的認識或體驗，本屆從611件參賽作品中選出14件優秀作品，獲獎學生在今天頒獎結束後，馬上起程到台灣進行6天5夜的研修旅行，主辦單位表示，舉辦的目的是為了促進台日年輕世代的相互理解。

本屆獲得大賞的作品為就讀文教大學附屬高中三年級的學生橋本真那，她以「現代舞界的先驅－台灣」為主題，介紹雲門舞集在全球現代舞界的成就，還表示未來將到台灣學習現代舞，題材新穎內容深入獲得評審委員的一致好評。

演講部分的首獎得主為青稜高校二年級生大月陽菜，大月因為父親工作的關係曾在台灣居住多年，她的演講主題「謝謝，林老師」回憶她旅居台灣時，受到安親班老師照顧的點滴，以生動有趣的內容和穩健的台風，獲得審查委員長特別賞。

獲得大賞的橋本今天代表致謝詞時表示，希望能和同行的伙伴們一起增加對台灣的知識和了解，未來對台日文化交流有所貢獻。謝長廷今天也在臉書上貼出頒獎典禮的情況，稱讚橋本的口齒清晰、中文流利，期待她們未來成為台日交流的橋樑，讓友好的關係永續傳承下去。

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